Krönika: Eller? Körcykler är så heta...

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Jag inledde min första krönika, "Körcykler är så fossila", med att skriva: Troligen känner inte vi varandra. Men…efter att ha läst i kommentarsfältet under semestern blir det uppenbart att jag hade fel! Av döma av de "heta" inläggen är det rätt uppenbart att några som läst krönikan inte bara har betydligt bättre insikt än undertecknad vad gäller såväl körcykeln som processen att ta fram den. Utöver detta har man full koll på mig och min begåvningsnivå! Imponerande!

Om du inte läst Robert Granströms första krönika ännu kan du göra det här!

Så här, efter krönikör-debuten, hyllar jag lovvärda inlägg från "Mr Agren" och "AH". Uppskattat när någon reagerar och ifrågasätter om man … (när du verkligen känner någon riktigt väl...) är tvungen att förklara för alla att denna någon är typ: –"helt dum i huvet".

Nåväl! Allt ryms inte i en krönika och vi måste komma vidare från "GÅ". Så jag kapar hårt i min personliga summering av förra krönikan. Detta har hänt:

I ett försök att vägleda hur man tar över en fikabordsdialog föreslog jag, i enlighet med klassiska retorikupplägg, tre infallsvinklar på en fråga. Frågan var dock inte den klassiska –"Hur långt är ett snöre", utan den betydligt modernare och sexiga knäckfrågan: -"Hur långt går en elbil"! Kryddade hela storyn med en riktigt vass raggningsreplik (-"Körcykler är såå fossila") och avslutade med personlig gissning att förbränningsmotorn kommer att finnas kvar, som en tröst till ICE-kramare, (inkl. mig själv).

Det blev nu inte folkstorm direkt, men min beskrivning av hur jag ser på detta med körcykler väckte i alla fall några ur sommardvalan. Och även om jag sannolikt upprört några övermän i den ädla konsten att resonera om NED-C och WLTP, så vidhåller jag faktiskt min tes och skall nu försöka förtydliga vad jag försökte redogöra för i min simpla kondenserade analys tidigare.

Jag förstår faktiskt att WLTC, klass 3, i sin helhet har en märkbart bredare och jämnare lastfallsdistribution än NEDC. Bra om man skall jämföra förbrukning för olika förbrännings-fordon. Men den säger inget om viktiga frågor för elbilskonsumenten, som räckvidd vid tuffa förhållanden, förkonditioneringsoptimering och utfall, laddhastighet i kyla, laddverkningsgrad vid vald effekt, osv. Körcykler speglar snittbilistens snittförbrukning sommartid och, som jag lite slarvigt lade till, "stadsnära".

Ett av inläggen påpekar också mycket riktigt att: -"WLTP ger 4 olika resultat. Tillverkaren använder (såklart) den mest fördelaktiga". Det är bekant för några av oss som läser ams, men marknadsföringen brukar bygga på begreppet "blandad körning" och räckviddsupplysning av typen: -"Upp till 455 km". En information av ringa värde för de flesta (och rätt vilseledande då de flesta håller ganska hög fart när man skall så långt).



Så…Om vi mindre begåvade går in på en bilaffär och faktiskt ändå förstår att vi skall fråga efter ett delresultat från WLTC, klass 3, för att kunna jämföra bilens räckvidd med det egna körmönstret, så är det sannolikt så att inte ens bilhandlaren har den information/kunskap som krävs för att klara kundens fråga: -"Tar jag mig till: jobbet, mötet, stugan, svärmor, även när det är vinter"?

Det handlar inte om huruvida du eller handlaren skall ha koll på vikt/prestanda-förhållande och hur man transponerar resultat mot relevant yttertemperatur, väglag och stigning i terräng. Vi behöver enkla referenser och mer öppen info! Har man kört en kall bil och vet hur lång tid det tar att värma upp bil och batteri så är det rätt uppenbart att förbrukningen under 5 minuter enligt körfas "extra high" inte ger tillräckligt med info. Har man inte gjort detta.. Ja då kanske analysen blir svår, även om man klarar drygt 130 km/h* på vinterväg och är extremt begåvad.. (*som WLTC når upp till under "extra high")

Låt mig påpeka att det är utmärkt att ni bidrar till det kollektiva lärandet med inlägg. Hade jag haft fler tecken på mig och även fått träna lite som krönikor kanske vi dessutom inte hade haft så olika syn på vad som egentligen ligger bakom såå-fossil-krönikans rubrik. Jag som skrivit den anser i alla fall att även WLTC är –"såå fossil", för att fokus ligger på snittförbrukning och CO2-utsläpp. Utsläpp är kopplat till bilar med avgasrör och energikostnad/km kommer att vara en underordnad fråga när vi alla kör på el. Elmotorns verkningsgrad och breda "arbetsfönster" gör att det inte blir någon egentlig skillnad i milkostnad mellan jämförbara elbilsmodeller. Konsumenten har betydligt större behov av att veta om hen kommer fram en grinkall februaridag, då hen dessutom kanske glömt förvärma bilen. I ett elbilssammanhang kan tester i lab och enligt WLTP rent av visa sig vara en onödig kostnad för industrin… OCH bilmagasins jämförande tester på allmän väg mycket mer kundorienterade.

Sen är det väl klädsamt om jag ber om ursäkt ifall jag trampat på någon öm tå med påstående, som den att framtiden för majoriteten av motoringenjörerna blir att designa "veven" som skall driva generatorn i ett konstantlastfall. Har måhända influerats lite väl mycket av humorn på Lindholmen i Göteborg.

Men min tes är att ett fokus på körcykler kommer att ersättas med en mer öppen redovisning av bilmodellers räckvidd i konstant fart och i olika användarfall, temperatur, terräng. Informationen finns redan idag finns hos industrin. Fler appar på web skulle skapa stor nytta nu. Men jag tillhör ju den kategorin som tror att omställningen till laddbara bilar kommer att gå fort. Alla delar ju inte den uppfattningen. Vill dock hävda att jag håller mig rätt nära snittet när det gäller begåvning. Måhända utgör jag och övriga snittbegåvade en majoritet i sinom tid.

Fakta från tester i CELLER-i projektet Fakta från tester i CELLER-i projektet (som bilindustrin själva räknar fram med god precision)

Yttertemperatur på -20 i stället för -10 ger ett räckviddstapp på 15-20 km vid 90 km/h

En kallstart (bil som inte är förvärmd innan start i 30 min) går 20-30 km kortare vid -20 grader

Vid körning i -20 grader i stället för sommartemp +20, med 90 km/h var räckviddsförlusten:

•45 % för bilmodell med 27 kWh batteri

•33% för bilmodell med 40 kWh batteri

•25% för bilmodell med 85 kWh batteri

Kör du i -20 gradig temperatur och får brist på energi så vinner du 1-2 mil på att sänka farten från 90 till 70 km/h. Men när du börjar närma dig 50 km/h så drar värmen lika mycket effekt som drivlinan drar.

Alltså: Kör du för sakta vintertid så leder hastighetssänkningen till en räckviddsförlust.



Bilmodeller med kraftig regenerering behöver ofta mer än 20 minuters körning i kyla för att nå full regenereringseffekt. = "Åke mjuk körstil" är mao bra på vintern och framförallt vid kallstart.

En tydlig skillnad mellan WLTC och NED-C är att den gamla körcykeln hade hög andel "bromsenergiinnehåll" nära 20 kW. (Rätt kraftiga hastighetssäkningar som bilar med mindre batterier (laddhybrider) inte kan regenerera ens med varma batterier). WLTC är smartare anpassad, men regenereringen på vintern försvinner maa kylan i stället.

Den stora skillnaden vid "blandad körning" mellan "NED-C och WLTC brukar framförallt förklaras med en högre hastighet 34 jmf 46 km/h. WLTC har helt enkelt högre procentuell andel "airdrag" och mindre "brake" och "rolling resistance".

Ett tvåtimmarstest med 14 bilar i laglig fart Luleå-Jokkmokk (17 mil) gav en snittfart på runt 80 km/h.

V60 D6 drog 25% mindre energi än XC60 T8 och XC90 T8 vid testet. (V60 D6 är äldre men en lägre bil med mindre frontarea. Variation i körstil kan ha påverkat siffrorna).

Noterbart: En Volvo XC90 har några få gram högre utsläpp JMF en Volvo V90 enligt WLTC (bilsvar.se). Men det kostar fortfarande att framföra en ladugårdsdörr i högre farter.

Slutsats en öppen redovisning av industrins beräkningar blir en bättre grund för konsumentvägledning här än en körcykel i lab.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.