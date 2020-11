Krönika: Betala för att betatesta – så har bilbranschen blivit som dataspelbranschen

Nedan: Det ambitiösa spelet Cyberpunk 2077 har tagit 7 år att uveckla och skjutits upp ett otal gånger till fansens stora förtret och (tveklöst) spelutvecklarens monetära förlust. Borde Volvo och Volkswagen ta efter?

En konversation som hade kunnat äga rum idag:

"Har du kört nya betan?"

"Ja, den är grym ju! Jag gillar alla nya features."

"Jag med! Lite buggigt är det bara, fryser i menyerna ibland…"

"Ja men lite skit får man räkna med, det är ju trots allt en beta!"

"Jo sant, fast igår dog den vid rödljuset också så jag blev fast. Fick ringa bärgaren."

"Bärgaren? Pratade vi inte om Call of Duty?"

Hur kan stora biltillverkare som Volkswagen och Volvo (Polestar) låta bilar gå till marknad innan de är helt färdiga? Den frågan har vi och våra läsare ställt förargat den senaste tiden.

Både Volkswagen ID 3 och Polestar 2 har levererats ut till ivriga "early adopters" trots att de, egentligen, inte är helt färdigutvecklade. Mjukvaruuppdateringar över nätet, så kallade "over the air"-uppdateringar, utlovades tidigt men kommer inte aktiveras förrän nästa år… med en uppdatering.

– Tyvärr tog programmeringen mer tid än vad vi planerade för. Arbetet med digitala funktioner tar helt enkelt mer tid än vad vi trodde. Att vi inte har alla uppdateringar klara är givetvis tråkigt men allt ska realiseras löpande, over the air-funktionen kommer under nästa år, sa Polestar Sveriges vd Martin Ölund i en intervju med Recharge nyligen.

Visst förtjänar de en känga för det. Uppstickaren som vägrar dö, Tesla, har trots allt haft funktionen i sina bilar i ett drygt decennium nu. Att ens Tesla på sikt kan uppdateras och få nya funktioner ses som något positivt och önskvärt.

Vi ska dock inte ta Tesla som något lysande exempel, de dras trots allt än idag med kvalitetsproblem med sin hårdvara precis som Polestar uppenbarligen också har. På mjukvarusidan lovar man precis som VW och Volvo funktioner som ännu inte finns eller fungerar fullt ut. Ta bara funktionen Total Självkörningsförmåga som kostar 77.700 kr att köpa till i skrivande stund.

Endast ett fåtal betalande Teslaägare har just nu tillgång till fullversionen av den – om de går med på att bli så kallade betatestare. Klart de gör det, vem vill inte prova den senaste häftiga tekniken? Lite buggar stör plötsligt inte lika mycket när det står "beta" i stora bokstäver på skärmen.

Jag känner igen det där allt för väl från mina skolår. Då vägde det där med att få köra något först av alla blytungt i vågskålen.

Jag minns inte längre hur många så kallade alpha- eller betatest jag betalade för att få vara med på då. Allt som är klart är att det nog var för många. Men, när det jag testade strulade blev jag inte strandsatt vid vägkanten. Möjligen hamnade jag längst ner i poängställningen.

Det hör även till att jag inte betalat ens i närheten så mycket pengar som en ny elbil kostar.

Cheferna i bilindustrin verkar numera resonera precis som man gör i en helt annan bransch, dataspelens:

"Produkten måste ut! Vi fixar buggarna med en patch sen."

Och som konsumenter betalar vi glatt för den ändå.

Volkswagen medgav i veckan att man bara lyckats få in dryga 40.000 kundordrar på ID 3 i Västeuropa hittills.

Är det ett tecken på att Tesla redan dragit till sig alla förlåtande, teknikintresserade early adopters här för länge sen? Inte omöjligt.

