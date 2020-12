Cathie Björk: Banjovarning i Biltemastereon

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Hur står det till med källkritiken? Ja, det borde man fråga sig själv många gånger. I dessa tider mer än någonsin. Samtidigt är det lite tjatigt och uttröttande att behöva fundera på om det är si eller så. Eller hur? Ska man dessutom utöver googlandet behöva analysera sig själv ur ett metaperspektiv för att komma åt "sanningen" blir det rackans jobbigt efter ett tag.

Det är då jag önskar att endast livets hårda skola hade präglat mitt sinne. Då hade man efter att ha läst något man gillat direkt och självsäkert kunnat konstatera, med mycket liten mängd eftertanke att: "Men så är det!" Sedan hade man drivit den åsikten in absurdum för att den passar ens världsbild så bra. Svart och vitt. Elbilar är skit. Fossilbilar är bäst.

Men, det är banne mig banjovarning på en hel del texter man läser på allehanda forum – och i etablerade tidningar. Så är det! Kan det vara generationer som inandats avgaser som gjort oss så … vad ska vi säga … lättlurade?

Vi vet idag att de mycket små partiklar som kallas PM 2.5 som är en del av hela Dieselgate (Daimler och VW med flera) påverkar hjärnans funktion. Kan det vara det? Eller beror det kanske på att det vi läser är någon annans tankar som komprimerats för dåligt till text? Sedan packas texten upp i vår hjärna för en friare tolkning till det vi vill få det till. Vi väger in och värderar orden på olika sätt.

En del tolkar detta som en gnällkärring och andra uppfattar ironin medan några av er kanske till och med anar en del humor när ni läst klart. Spektrumet är brett. En del känner sig ibland mästrade eller dumförklarade. Ja, jag ser vad ni skriver och jag reflekterar, tar åt mig och funderar. Slutsatsen är att landet mellanmjölk behöver lite mer bitches i bilvärlden. Lättkränkt? Varsågod!

Dags för källkritik och kopplingen till elbilar och fossilbilar. Nyligen gjorde en svensk biltidning en fiktiv bilresa till Nice tur och retur. Dieselbil mot elbil där man kort beskrivet tog en av de mest ineffektiva elbilarna och sedan tankade den på de dyraste laddställena med dyra roamingpriser.

Slutsats: Elbilen kostade 11.000 kronor tur och retur medan dieselbilen bara kostade 4.000 kronor för samma resa. Detta blev givetvis ingressen i deras artikel. Hör ni banjomusiken nu? Jag hör den och blir irriterad över vinklingen. Alla boomers fick återigen bekräftat vad de redan visste. Fossilbilar är bäst.

Det är artiklar som denna som genom åren försenat elbilsövergången. Givetvis finns en poäng i artikeln, att priserna för laddning varierar oseriöst mycket. Även betalningsfunktionerna är onödigt krångliga för elbilister. Men upplägget är vinklat. Punkt. Bensinupproret har dock postat artikeln så många gånger nu att elreserven (oljekraftverket i Oskarshamn) har fått gå dygnet runt för att hålla stamnätet stabilt på 50 Hz.

New York Times gjorde en liknande artikel 2019 då man körde mellan Los Angeles och Las Vegas. Långa laddtider, räckviddsångest och panik. Något som en känd youtuber snabbt slog hål på efteråt i sin Tesla.

Jag vet inte vilken agenda man har på tidningen som skrev om resan till Nice, men i bästa fall handlar artikeln enbart om klickbete. Lön. Mat på bordet. Det förstår jag. I sämsta fall har man en helt annan agenda.

Om ams systertidning Recharge skulle vilja göra motsvarande resa tar vi en av de mest ineffektiva dieselbilarna och tankar den med XTL (HVO100) hela vägen. Eller varför inte ta en bensinbil och tanka alkylat för 23 kronor litern? Ni förstår poängen. Då blir det en helt annan slutsats. Speciellt om vi tar en mer effektiv elbil än Jaguar I-Pace och laddar den där det är billigt eller gratis. Det finns de som åkt samma resa med elbil för 2.000 kronor.

Hur som helst skulle du få hjälp på vägen. Här kommer det första tipset: A better route planner. Har du inte koll på denna svenska app/webbsida bör du genast kika på den. Ett kanonställe för er som har funderingar kring elbil och vill se hur en resa skulle kunna se ut med olika elbilar.

Här kan du planera samma resa till Nice, se elkostnaden och var du behöver ladda. Med sajten blir det även enklare att planera in gratisladdning och hotell där laddning ingår över natten. På sajten kan man leka med inställningarna och ett tips är att sätta maxladdningen till 80 procent. Då blir det ofta en snabbare resa totalt sett. Testa att ställa temperaturen på minus tio grader för att se skillnaden vintertid. Eller varför inte regn, motvind, olika bilmärken och fälgstorlekar. Spänningen stiger för varje ny bilmodell. Grymt intressant tycker jag.

För er som fortfarande sitter fast i att tanka fossilt är spritmonitor.de en mycket bra källa om man vill se en mer verklig förbrukning för olika bilar. Siffrorna från tillverkarna svajar friskt jämfört med inrapporterade data på denna sajt. Om begagnatköpet står mellan två bilmodeller kan informationen på spritmonitor kanske vara det som fäller avgörandet?

Kan vi välja bilar med lägre utsläpp sparar vi pengar (till elbilsköpet) och luften vi andas blir lite bättre under tiden som vi är fast i det gamla. I framtiden blir dock sajten en historiebok med föråldrad data. Lite som att idag ta fram en tjock telefonkatalog för att hitta telefonnumret till Biltema.

Tips nummer tre är mannen som myntat uttrycket "Shieeeet". Detta blir ett komplement till Alrik och Peder, så när du kollat klart på deras Youtubefilmer kan du fortsätta med Björn Nyland, en norsk youtuber som nu för tiden testar elbilar på löpande band. En tekniknörd som har grymt bra koll.

Vissa filmer kanske blir för tradiga eller för långa för er som inte vill djupdyka i det tekniska. Många av dem är dock både informativa och underhållande. Han testar i princip alla nya elbilar som kommer.

Den senaste filmen jag såg var när han körde en sju år gammal Tesla Model S P85 som endast hade fem procent degradering i batteriet. Ännu en myt som motbevisas med ett verkligt test. Fler behöver se sådant. Är du dessutom intresserad av elbilars verkliga räckvidd är Björn en enorm kunskapskälla.

Och för att knyta ihop källkritiksäcken avslutar jag med några kloka ord som tyvärr inte är mina utan sades av Aleksandr Solzjenitsyn: "The simple step of a courageous individual is not to take part in the lie."