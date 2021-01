Alrik: The times they are a-chinese

Detta är ledartexten från ams nummer 3/2021.

Att det blev en stor nyhet när Volvos chef Håkan Samulesson sade att nya bensin- och dieselbilar bör förbjudas är den verkliga nyheten!

Det är som att bli förvånad om någon säger att olja och kol är dåligt för klimatet, att corona är farligt, att...

2025 ska Volvo enbart sälja bilar med laddsladd. Klart som tusan att han tycker att bilar utan elektrifiering ska förbjudas då. Men det intressanta är att Håkan anser att skatterabatter för elbilar ska bort. Bättre att förbjuda alternativen. Då går omställningen ännu snabbare och elbilar kostar enligt Håkan som dagens "fossilbilar" 2025.

Hur snabbt går omställningen? Snabbare än vad vi förstår! Bland bilköpare, industri och inte minst hos lagstiftarna.

De nya Euro 7-avgasreglerna lär bli så stränga och fördyra förbränningsmotorbilarna så mycket att de i princip betyder slutet för dem redan 2025. Har du hängt med på den?

Men det kommer mer. I Norge har Hyundai slutat sälja bilar som inte har laddsladd! Vem blir först i Sverige med att skrota sina konventionella modeller?

Redan nu säljer laddbara bilar bättre än diesel- eller bensinbilar – i Sverige. I Japan kan nya fossilbilar förbjudas 2035, samma sak i Kina. I England och Sverige gäller 2030 och i Norge sker det kanske så tidigt som 2025.

I Sverige kommer enligt Stockholms handelskammare 50 procent av alla bilar vara eldrivna 2030. I dagläget är det tre procent.

Tesla har 42 snabbladdningsstationer i Sverige och OKQ8 ska bygga 400 stycken i landet, redan nästa år hoppas man ha 60.

Den senaste Tesla Model S som kommer under året får en räckvidd på 840 km och ska göra 0–100 på 2,1 sekunder. Inte mycket räckviddsångest där, men väl ett gäng accelerationsrädda superbilar...

I Frankrike får man inte bara skatterabatt om man köper en ny elbil, utan också 1 000 euro om man köper en begagnad. Gissa om politikerna vill ha omställning nu?

I Norge saknar tio procent av de nya bilarna laddsladd! Senaste månaden var Audi e-tron nummer ett i försäljningsstatistiken.

Just nu byggs det 15 stora elbilsbatterifabriker i Europa. 2025 ska dessa producera batterier till över sex miljoner elbilar – och Europa ska till och med kunna exportera batterier.

Försäljningen av laddbara bilar översteg 1 miljon i Europa under 2020, närmare en fördubbling under coronaåret.

Bayerische Motoren Werke slutar bygga förbränningsmotorer i Tyskland – nu är det bara elmotorer som gäller och i Skövde ska Volvo tillverka elmotorer.

40 procent av GM:s produktion ska vara elbilar om fem år. VW:s plan är att ha byggt 1 miljon elbilar om tre år och man ska investera 19 miljarder euro i elektrifiering fram till 2024. Det ryktas att Apple ska komma med en elbil 2024.

Så här kan vi fortsätta hur länge som helst men det mest intressant för dig och mig är vad som håller på att hända på den svenska bilmarknaden.

Jag talar inte om att Volvo ska sälja varannan bil digitalt om fem år – nej jag talar om den nya kinesiska invasionen. Den har redan börjat med Volvos kinesiska systerbolag Lynk & Co som börjat marknadsföra sina versioner av XC40. Polestar är för övrigt mer kinesiskt än svenskt, liksom Volvo, för att inte tala om gamla Saab – Nevs.

Men det är bara förspelet. Vi har redan provkört DFSK här i Sverige. Maxus har redan börjat sälja sina lätta eldrivna lastbilar. På kö in i landet under detta år står bilar från Hongqui, Xpeng, Byd, MG – kanske också Nio och Aiways? Vem vet om Byton kommer att kickstartas, i så fall får vi en till kinesisk premiumtillverkare.

Det är inte heller omöjligt att två nya amerikanska märken blandar sig i leken: Lucid Air och den spännande trehjulingen Aptera.

In kommer alltså ett gäng hungriga företag, inte sällan stöttade eller ägda av den kinesiska staten. Vissa kommer att slåss hårt med pris, andra med uppkopplade finesser, fantastiska förarmiljöer och design.

Trist blir det inte, men däremot ett heltidsjobb att försöka förstå vad som händer och testa allt för att veta vad som är bra och dåligt.

Stackars gamla anrika och frånsprungna varumärken! Det blir en slakt av det gamla och in med det nya.

Häng med!