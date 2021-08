Alrik: Bricklunchen

"Det kommer att bli dyrare att köra runt i den gamla Folkan än i en splitterny elbil. Behöver man dessutom låna för att köpa den gamla Golfen, då jäklar."

Detta är chefredaktörens ledare från auto motor & sport Edition Recharge 3, 2021

Världen är fullständigt galen och pengars värde har jag för länge sedan tappat greppet om.

Är 100 kronor mycket eller lite? Är 350 000 kronor en ansenlig summa som man kan leva ett år på eller är det bara några snabba budgivningar på en bostad, som man inte bör reflektera över?

Det enda jag vet är att vi aldrig kommer att kunna köra bil så billigt som vi gör nu, eller förresten, vet jag verkligen det?

Pengar är så billiga att låna att fartblindheten har slagit ut det rationella tänkandet. Därför är det bra att gå in på en lunchrestaurang och landa i verkligheten. För dina 100 kronor hyr någon en stor lokal, inreder den, anställer personal, köper in mat och betalar skatt – och du får dagens rätt med sallad, kaffe och kaka.

Fantastiskt billigt om man jämför med hur mycket det kostade sist du var inne i matvaru-

affären. Vad får men egentligen för en hundralapp?

Men för samma summa som en bricklunch om dagen kan man få en sprillans ny bil som nästan inte kostar något att köra med.

En biltillverkare lägger ner år på att utveckla en helt ny bil, man bygger en stor fabrik, anställer kanske 100 000-tals personer, köper in råvaror och förädlar dessa och bygger en ny bil med massvis med spännande teknik, skeppar bilen från Kina och betalar tull och skatter, och bygger ett hus där anställda som ska ha lön för att sälja bilen till dig arbetar samt bjussar på service – allt för en hundralapp om dagen!

Hur går affären ihop?! Visst, om du hade betalat 350 000 kronor för den nya skinande bilen hade jag kanske fått ihop kalkylen. Faktum kvarstår, för 100 kronor per arbetsdag kan du privatleasa en MG ZS som kostar 339 900 kronor.

1 990 kronor per månad – samma summa som köper dig 20 billiga brickluncher i månaden – mer kostar det inte att ha en ny bil, som dessutom laddas för två kronor per milen …

Under tre år betalar du 71 640 kronor för att låna 339 900 kronor plus att du har en bil som du sliter på. Hos Zmarta.se kostar lånet 4 460 kronor per månad om man vill vara skuldfri efter tre år och räknar med en värdeminskning på 12 procent. Det är mer än dubbla pengen och sedan tillkommer service …

De som i surfar in på Blocket och köper sig en begagnad VW Golf från 2013 med 16 000 mil på mätaren för 100 000 kronor är inte med i den ekonomiska matchen. Värdeminskning, skatt, reparationer, nya däck, service och bränsle …

Det kommer att bli dyrare att köra runt i den gamla Folkan än i en splitterny elbil. Behöver man dessutom låna för att köpa den gamla Golfen, då jäklar.

Det är bara att tacka och ta emot, så vad ska det bli: Ny bil, lunch eller …