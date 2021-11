Cathie Björk: ARMAGEDDON MF...ERS!

"Spelplanen ändras just nu och vi har bara gluttat på framtiden. Här har vi ännu en disruption. Tänk bara tanken vad skönt det skulle vara att slippa bli förbannad varje gång du tankar."

Detta är en krönika som först publicerades i tidningen Recharge #5/2021. Innehållet är skribentens egen uppfattning.

"This is the Earth, at a time when dinosaurs roamed a lush & fertile planet. But the piece of rock just six miles wide changed all that. It hit with the force of ten thousand nuclear weapons. A trillion tons of dirt & rock hurtled into the atmosphere creating a suffocating blanket of dust the Sun was powerless to penetrate for a thousand years. It happened before, it will happen again, it's just a question of when."

Så börjar filmen Armageddon. Den sista meningen har fastnat i mitt sinne sedan jag såg filmen för första gången. Detta scenario är statistiskt sett mer sannolikt än att du dör i en flygplanskrasch. Fancy that. Vad har nu detta med bilindustrin att göra? Mer än du tror.

När spelplanen ändrades om för 60 miljoner år sedan försvann en hel del arter. De största levande varelserna dog ut. Mindre men omvälvande förändringar pågår hela tiden på det lilla gruskorn vi kallar jorden. Inte bara i naturen, utan numera även inom den tekniska evolutionen. Elbilen är en sådan.

Från att ha varit en utstött, skrattad åt, förolämpad nischprodukt är det nu något som även de gamla dinosaurierna motvilligt börjat producera för att överleva. Med rykande färska utsläppsmygel i bagaget var detta steg dessutom en nödvändighet för flera tillverkare. Andra tillverkare stretar motvilligt emot in i det sista, likt kaptenen på Toyotanic.

En annan evolution som pågår inom transportsektorn är vätgas. Men precis som vd:n för ett fossilgasraffinaderi i Göteborg som nyligen garvade i Rapport åt frågan om varför de ej gör grön fossilfri vätgas (det är för dyrt), gav han också svaret åt hela idén om vätgas i personbilar.

Varför kan man undra? Jo, man kan helt enkelt inte kringgå fysikens lagar. Om grön vätgas kräver 2,5 gånger mer ström från vatten till vätgas till tankstation, försvinner helt enkelt köplusten.

Fossilfri vätgas blir dyrt! Dessutom vill folk tanka hemma. Ur ett nationellt perspektiv vill inte heller länder som redan kämpar med sin elinfrastruktur och höga energipriser göra det 2,5 gånger värre ur elförbrukningssynpunkt. Drivlinan är dessutom dyrare, mer komplex och den kräver mer service. Vill du verkligen ha det?

Många forumboomers verkar tro att det handlar om enorma mängder el till elbilarna, men på årsbasis handlar det om en ökning med tio procent mer el för en medelvilla. När nu solceller och batterilager är billigare än någonsin (och med dagens rekordhöga spotpriser) kommer många elbilister lockas av att skaffa solceller det närmaste året.

Jag kikade nyss på en anläggning som producerar cirka 8 000 kWh per år och har ett batterilager på 9,6 kWh som ger dig el även när solen gått ner. Installerat och klart för 99 000 kronor. Att snacka payofftid är världsfrånvänt i en biltidning där många gladeligen byter bil vart tredje år. Detta till en kostnad som lätt överstiger dessa 99 000 kr.

Räknar man grovt har solcellspaketet en payoff på cirka nio år. Tänker man att värderingen på villan ökar med minst hälften av installationskostnaden, har man en payoff på under fem år. Panelerna håller i minst 25 år. En sådan installation betyder att elbilisten kan fylla årsbehovet för två elbilar och ändå sälja 4 000 kWh till grannarna. Eller minska villans förbrukning med motsvarande.

Batterier och solceller kommer dessutom att bli ännu billigare fram till 2030. Så utan bidrag kommer de ändå att konkurrera ut investeringar i fossil elproduktion. Gissa vad privatpersoner och stora energiföretag kommer att investera i.

Givetvis kommer vätgas att bli en del av elinfrastrukturen i framtiden. Vätgasen är perfekt att långtidslagra. Precis som vatten. Vi kommer troligen se flygplan, lastbilar och fartyg som drivs av vätgas. Förhoppningsvis grön sådan.

Problemet idag är att nästan all vätgas kommer från fossila källor som naturgas. Nyligen har man räknat på detta och kommit fram till att sådan vätgas är mer CO2-skapande än om man hade förbrukat naturgasen direkt istället.

Du som kommer ihåg energiprincipen från högstadiefysiken kan lätt förstå varför det inte är så konstigt. Att ordföranden för lobbygruppen UK Hydrogen Fuel Cell Association nyligen lämnade organisationen där han konstaterade att fossil vätgas är en dyr distraktion och att han inte kunde försvara landets vätgassatsningar säger en hel del om framtiden.

Jag ser att några redan tänker: Men fem minuter!! FEM MINUTER!!

Det är ett ickeargument för majoriteten som redan har en elbil. De förstår hur sällan verkligheten innehåller en situation med fördelen att ha fem minuters tankning. Men visst. Har man ADHD och tillika noll planeringsförmåga vinner vätgas på långresan.

Som om inte Covid-19 var ett jäkla armageddon för oss alla, har vi till slut börjat kravla oss ur det värsta tack vare massvaccineringar. Bilindustrin har dock en fortsatt tuff tid framför sig och den förutspås hålla i sig en bit in i 2022. Nästa teknikrevolution jag vill lyfta avslöjar den dåliga innovationskulturen som vuxit fram hos traditionella biltillverkare genom åren.

"Because of a 50-cent chip, we are unable to sell a car that sells for $50 000"

– Murat Aksel, Volkswagen group.

Pat Gelsinger som är vd för Intel berättade att biltillverkarna har bombarderat honom med förfrågningar om att utöka produktionen. Han besökte en bilmässa i Tyskland nyligen och förklarade att det inte finns någon ekonomi i att bygga fabriker för gamla chip som var moderna när första iPhone kom ut.

"Det är bättre att ni designar bilar för de nya chipen", var hans svar till biltillverkarna. Ett stort problem med att bygga nya chipfabriker är kostnaden. Det är inte ovanligt att dessa kostar upp emot 20–30 miljarder. Dollar.

Att bygga dyra fabriker för att konstruera gamla omoderna chip är ingen bra affärsidé tycker Intel. Detta behov kommer alltså inte uppfyllas i närtid även om bilindustrin står på knäna och gör vad som helst för Gelsinger...

Status quo-mentaliteten verkar vara den traditionella bilindustrins största problem. Här pratar vi om hela bilfabriker som stänger i veckor. Räkna med tuffa Q3-rapporter även fast bilförsäljningen tagit fart igen. Dock från mycket låga nivåer under toalettpapperets år 2020 då alla blev extra skitnödiga och fick panik.

Biltillverkarna kommer givetvis att fokusera på procentuell ökning jämfört med förra året istället för de dåliga siffrorna på sista raden. Aktieägarna måste få lite framtidstro.

Jag misstänker nämligen att det inte bara är min arbetsplats (stor svensk tekniktung basindustri) som belamrats med höga chefer och vd:ar som inte har någon teknisk bakgrund utan deras meriter består i "bästa fall" av en civilekonomexamen som tagit dem till positioner där de ska ta beslut om saker de inte har någon större teknisk kunskap om/känsla för eller ens ett grundintresse av. (För då hade de rimligen haft en teknisk examen.) Är det inte en lustig situation vi hamnat i?

Nu för tiden verkar man driva upp produktiviteten genom att aktivera HR- avdelningarna (personalpolitik) och avvakta med investeringarna. R&D minskar på många ställen och jag funderar på om det inte är så att man numera tar beslut som ska generera mest kassaflöde genom Compensation & Benefits-avdelningen. Kortsiktigt och katastrof för innovationstakten.

Armageddon eller status quo? Det är ungefär samma sak i sammanhanget. En hel del biltillverkare sitter i denna sits. Lägg till en teknikrevolution på detta och det blir armageddon mf:ers! Vi har bara sett början på ännu ett teknikskifte.

Som tur är finns det ny energi och lite mer "fuck the old ways"-mentalitet inom en massa nya startups och små innovativa bolag. De har dessutom något mer kraftfullt än Compensation & Benefits-avdelningar. De har kompetens, drömmar och visioner. Därför har de också en urkraft inbyggd i organisationen som är som gjord för att förändra världen. Till det bättre.

Nämn några biltillverkare som du tror har kvar denna urkraft.