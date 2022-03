Ternström: Polestar förstörde Alla hjärtans dag

Middagen på lyxrestaurang fick bytas mot en hamburgerbar längs landsvägen.

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Stort tack Polestar! Du gjorde verkligen Alla hjärtans dag perfekt. Tack vare dig missade jag och min flickvän Chiara vår bokning på restaurangen Sesto i Florens. Istället blev det en hamburgerbar längs motorvägen. Vad hade jag gjort utan dig?

Jag blev grundlurad av min nya fina elbil. Estimerad räckvidd? Rena bondfångeriet. Vad du än gör – lita inte på bilen när det gäller antal kilometer kvar i batteriet.

Vi backar tillbaka bandet till början. Det var morgon den 14 februari. Under natten hade jag laddat bilen till 100 procent vid min lilla laddstolpe i carporten. 100 procent ska innebära 480 kilometers räckvidd. Mer än tillräckligt för att köra till Bologna fram och tillbaka (145 km enkel resa, alltså strax under 300 km) från min vinterbostad i närheten av Florens.

480–300 = 180 km marginal. Visst borde det räcka? Trodde jag. Tji fick jag. Redan på ditresan förstod jag att något var väldigt fel.

Färddatorn, snyggt integrerad med Google Maps, konstaterade på motorvägen mellan Florens och Bologna att jag skulle ha mindre än 50 procent kvar i batteriet när jag var framme. 145 kilometer motsvarade alltså mer än hälften av den påstådda räckvidden på 480 kilometer jag började med. Mycket intressant.

Vad är det som händer egentligen? Ganska snart förstod jag att Polestars definition av kilometer är fel. Den är runt 600 meter. Inte 1 000 meter som för oss andra. Det är den enda logiska förklaringen till att hälften av 480 kilometer är 145 kilometer i en Polestar 2.

Mötet i Bologna var vansinnigt tråkigt. Några dokument som skulle skrivas under hos en notarie. Under mötet läste notarien upp dokumentet på både italienska och engelska, vilket tog en timme ungefär. Vansinne. Fyra namnteckningar senare satt jag i bilen på väg söderut mot Florens igen.

Det var nu det blev strul på riktigt. Laddstolpen jag bokat längs rutten hem var ur funktion. Nehe. Istället fick jag ta en betydligt långsammare laddstolpe på en McDonalds i närheten. För att ta mig hem behövde jag vänta minst en timme.

Tyvärr gjorde detta det totalt omöjligt att hinna till min och Chiaras bordsbokning på Alla hjärtans dag i Florens. Istället blev det en Big Mac & Co medan bilen laddades utanför. Jättekul. Stort tack Polestar. Note to self: lita aldrig på en elbils räckvidd.