Cathies krönika: Elektrifieringsrevolutionen är här – och glöm elbilar en stund!

"Uttrycket "skrattar bäst som skrattar sist" har aldrig varit mer aktuellt när alla gamla bittra petrolheadinlägg dyker upp som små minnen på Facebook i framtiden."

Energimängden som kan lagras i ett batteri är avgörande för vilka applikationer vi kan elektrifiera. Utvecklingen vi haft det senaste årtiondet är enorm! Energitätheten i litiumjonbatterier har femdubblats på denna tid!

En del affektklickar på skrattemojin när de ser elbilsnyheter på Facebook och dessutom gnäller de på att biltidningen deras "BARA SKRIVER OM ELBILAR!" En del surkart klickar sedan vidare till snuttefilten på BU2.0 utan att ens fundera: Hur ser det ut om ytterligare tio år, bortom elbilarna?

En femdubbling i energitäthet är som att jämföra med en lunch som tidigare bestod av knappt två små Chicken McNuggets på 370 kJ till att idag istället bestå av en hel Tasty Cheese-burgare på 1 580 kJ. I batterisiffror handlar det om att vi gått från en volymtäthet på 90 Wh/liter då Sabaton släppte Screaming Eagles år 2010 till hela 450 Wh år 2020 då de nyligen hade släppt låten 82nd All the Way.

Ibland känns det som att (hårdrocks)tiden står stilla. Batteriutvecklingen är dock lite mer som Will Smith. Som en käftsmäll!

Efterdyningarna lär bli märkbara långt in i framtiden. Inte bara för macho Will.

Det började på riktigt när Sony kommersialiserade litiumjonbatteriet 1991, men det är först det senaste årtiondet som batteriutvecklingen bäddat för en elektrifieringsrevolution. Fem gånger mer energi per liter har nu öppnat upp för att nästan allt kan elektrifieras. När traditionella motorcykeltillverkare som Ducati och Triumph släpper elmotorcyklar med galna prestanda förstår man att revolutionen är här.

Sverigegrundade Stark Future har elcrossen Stark som fått många grusåkare att blicka mot el. Alla som servat crossen var femte timme ser fördelar.

På snöskotersidan har vi Taiga och det ryktas om att BRP/Ski-Doo har elsnöskotrar under utveckling. På båtsidan börjar utombordare med eldrift dyka upp. Vision Marines 180 hästkrafters utombordare lär locka många som tröttnat på att fylla båttanken med hela semesterlönen. Eller varför inte inombordarna från svenska X Shore eller Candela?

Volvo Trucks erbjuder redan idag elektriska hjullastare och grävmaskiner. Det testas drönarleveranser och utvecklas små VTOL:s likt svenska Jetson. Elflygplan finns redan och de kommer att flyga längre och bli större i takt med att energitätheten ökar ännu mer i framtiden. Utvecklingen stannar inte för att surpupporna klickar på arg-emojisar.

Frågan alla elbilsskeptiker också bör ställa sig innan man klickar på ännu fler skrattikoner på biltidningarnas Facebooksidor är: Vad kan INTE elektrifieras i framtiden?

Batteriutvecklingen har aldrig gått så fort som nu. Kanske är det dags att inse att precis som att du accepterat att robotgräsklipparen, borrmaskinen, tigersågen, rondellen, mutterdragaren, häcksaxen, grästrimmern, lövblåsen, cykelpumpen, motorsågen, polermaskinen, avfettningssprutan och Big Joe är batteridriven, så kanske det är dags att omfamna framtiden istället för att emojiskratta åt dem som ser fram mot den.

Sorgligast är dock stackarna som klickar på argemojin när det dyker upp ett inlägg om någon ny rolig teknik i deras flöde. Hallå?!

Uttrycket "skrattar bäst som skrattar sist" har aldrig varit mer aktuellt när alla gamla bittra petrolheadinlägg dyker upp som små minnen på Facebook i framtiden. Även jag har gjort det misstaget i tänket kring en del ny teknik ibland. Men det var före Facebook som tur är.

Just nu är det enda smolket i bägaren för en snabb elrevolution något som jag kommer att skriva om nästa gång. Till dess – tummen upp!