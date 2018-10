Tesla går om tyskarna – säljer bättre än Mercedes och Audi

Vi har tidigare rapporterat om att Tesla kommit in i andra andningen produktionsmässigt. Så pass mycket att Tesla nu säljer bättre än både Mercedes och Audi på den amerikanska marknaden. Dessutom flåsar de BMW i nacken.

Tesla Model 3.

Tesla sålde nästan 70 000 bilar under tredje kvartalet i år. Mer än Mercedes som sålde ungefär 66.500 bilar och Audi som sålde cirka 59.500. BMW klockar in på strax över 71 500 bilar under tredje kvartalet.

När det nuvarande kvartalet summeras kan Tesla även sprungit om BMW i försäljning. Det förutspår i alla fall Jean Baptiste Su, som arbetar som analytiker på den amerikanska affärstidningen Forbes.

Det är dock en bit kvar till Volkswagen som är den tyska tillverkaren som säljer bäst på amerikansk mark. Den tyska jätten sålde nästan 93.500 bilar under tredje kvartalet.

Förklaringen till att Tesla säljer så bra är förstås att de börjat leverera Model 3 i stor skala. Sveriges Radio rapporterar dock om att på sikt kan Teslas försäljning komma att stagnera på grund av amerikansk skattelagstiftning. Idag får alla kunder som köper en miljöbil en rabatt på 7.500 dollar. Den gäller tills dess att en tillverkare sålt 200.000 miljöbilar.

Tesla nådde den siffran i somras och skatterabatten på 7.500 kommer gälla året ut och därefter att halveras. Den halverade rabatten gäller till sista juni då den halveras ännu en gång. Det kan mycket väl komma att påverka föräljningen eftersom andra tillverkares miljöbilar fortfarande betingar hela skatterabatten.

