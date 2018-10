Nytt test visar: Hyundai snålast – men ingen slår Teslas räckvidd

Elbilarnas förbrukning har hamnat helt i skymundan av räckvidden. Till skillnad från med bensin- eller dieselbilar verkar det inte vara många som är intresserade av att veta hur mycket ström en elbil drar.

Men förbrukningen är en viktig faktor i att räkna ut hur lång räckvidden blir, och hur effektiv elbilen är med strömmen. Tyska organisationen ADAC har testat tolv elbilar och kommer fram till intressanta resultat.

• Hyundai Ioniq Electric är snålast av alla elbilar. Den har flera gånger tidigare hyllats för sin låga förbrukning som bland annat beror på en slank och aerodynamiskt utformad kaross. Så även om den inte har störst batteri kan den köras ganska långt.

• Efter Hyundai kommer Volkswagen e-Golf och BMW i3.

Tesla ger minst räckvidd för pengarna.

• Allra törstigast är Nissan e-NV200, och det är kanske inte så överraskande med tanke på att det är en transportbil med högt luftmotstånd.

• De flesta elbilar drar mycket mer ström än vad som anges i den så kallade NEDC-körcykeln. Men den håller på att fasas ut och ersätts med en mycket mer realistisk körcykel, WLTP, som ger mer realistiska siffror.

• ADAC kunde köra Tesla Model X 100D strax över 45 mil på en laddning, jämfört med 56,5 mil enligt NEDC-körcykeln.

• Smart Fortwo EQ kommer bara 11,2 mil och har en förbluffande hög förbrukning för sin storlek, 20,5 kWh/100 km.

• När det gäller räckvidd per krona ligger Hyundai Kona Electric bäst till. Den kostar 103 euro per kilometer. Dyrast är Tesla Model S P90D med 316 euro per kilometer.

