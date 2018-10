Tesla vänder till vinst – och skruvar upp takten

"Ett historiskt kvartal", enligt Elon Musk.

Under onsdagkvällen svensk tid presenterade Tesla en kvartalsrapport som bjöd på en glad nyhet för Elon Musk: bolaget visade vinst och överträffade marknadens och analytikernas förväntningar.

Teslas omsättning blev 6,8 miljarder dollar, eller 2,90 dollar per aktie, vilket är nytt rekord. Vinsten blev 312 miljoner dollar eller 1,75 dollar per aktie.

Det här är första gången på två år som Tesla rapporterar vinst. Elon Musk kallar det för ett "historiskt kvartal".

Det är framför allt suget efter "folkelbilen" Model 3 som lyfter Tesla. Hittills har Tesla fått in förskottsbetalning på 455.000 Model 3. Elon Musk har haft stora problem att få upp produktionstakten för Model 3, men nu verkar tillverkningen rulla på bra med 5.300 bilar per vecka. Målet ligger på 6.000 bilar per vecka.

Tesla rapporterar också att tillverkningstiden för Model 3 har sjunkit med 30 procent.

"Det här är en vattendelare. De har radikalt ändrat köpbeteendet på bilmarknaden", säger Salim Morsy, analytiker på Bloomberg.

