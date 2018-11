Elon Musk i ny intervju om krisåret, fuskutredningen, konkurrenterna – och mest spännande nyheten

Det spelar egentligen inte så stor roll vad Elon Musk säger eller twittrar – han skapar enorm uppmärksamhet och många är nyfikna på vem mannen bakom Tesla och rymdföretaget SpaceX är.

Tekniksajten Recode har gjort en lång intervju med Elon Musk där han berättar både om det slitsamma året, FBI-utredningen om falska siffror och framtidens spännande Teslanyheter.

Om det "svåra året" 2018

Det är ingen hemlighet att Elon Musk sliter hårt – han säger sig ha jobbat upp emot 120 timmar i veckan och att han åldrats fem år under året. Teslachefen kallar 2018 för "det värsta året i hela karriären", och "otroligt smärtsamt". Nu är han nere till "bara" 80 eller 90 timmar i veckan.

"Att leda både SpaceX och Tesla är väldigt svårt. Du måste inse att vi konkurrerar med otroligt tävlingsinriktade bilföretag. De gör väldigt bra bilar. De har gjort det här under lång tid och är väldigt djupt rotade i bilbranschen. Mercedes, Audi, BMW, Lexus, alla de där märkena. Men historiken för biltillverkare i USA är hemsk. De enda som inte har gått i konkurs är Tesla och Ford – that's it. Alla andra har gått i konkurs."

Elon Musk påpekar att Tesla och Ford bara med nöd och näppe klarade sig ur den senaste finanskrisen.

"Det är absurt att Tesla är vid liv. Absurt!"

Alternativet till att jobba hårt är enligt Elon Musk att Tesla dör.

"Och Tesla kan inte dö. Tesla är extremt viktigt för framtidens hållbara transporter och för att ta fram nya energikällor. Det är viktigt för allt liv på jorden. Om vi inte löser miljöproblemen är vi alla dömda."

"Det är absurt att Tesla är vid liv"

Om FBI-utredningen och falska nyheter

En av nyheterna som fått mycket uppmärksamhet på senaste tiden är Wall Street Journals artikel om att FBI utreder Tesla för fusk med tillverkningssiffror. Tidningen hänvisar till källor, men Elon Musk kallar det för helt felaktiga uppgifter och säger att han har betydligt lägre förtroende för pressen numera.

"Mängden osanna saker som skrivs är otrolig. Ta Wall Street Journals förstasidesartikel om att 'FBI närmar sig'. Det är helt felaktigt. Det är absurt. Att skriva något så falskt på förstasidan på en av de största tidningarna är skandalöst. Varför är de ens journalister? De är hemska, hemska människor."

Elon Musk lägger till att han förstår vilka problem det kan skapa att anklaga pressen för "fake news", som president Donald Trump gör, men enligt honom gäller det för medierna att göra rätt för sig och faktagranska sina artiklar, "vilket de inte gör", enligt Elon Musk.

Om den mest spännande nyheten

Tesla planerar inte bara nya bilmodeller – som kompaktsuven Model Y och supersnabba Roadster – utan också en lastbil och en pickup. Det är faktiskt pickupen som Elon Musk själv tycker är mest spännande.

"Jag kan inte prata om några detaljer, men det kommer bli en väldigt futuristisk 'Blade Runner'-pickup. Den blir fantastisk."

Om konkurrenterna

Elon Musk säger att han inte tänker så mycket på konkurrenterna utan bara på hur han ska bygga så bra bilar som möjligt.

"De andra bilföretagen... Jag vill inte låte för självsäker, men jag skulle bli väldigt överraskad om någon av bilföretagen överträffar Tesla när det gäller självkörande bilar, när det gäller att gå mot helt självkörande bilar. Jag tror vi kommer nå fullständig självkörning nästa år."

Hela intervjun finns att läsa här.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.