Nikola bygger lastbil för Europa – med 120 mils räckvidd

Sedan tidigare har amerikanska Nikola två modeller – Nikola One och Nikola Two. Men nu när företaget ämnar etablera sig på den europeiska marknaden blir inte produktnamnet inte Nikola Three, utan det skandinaviskt klingande Nikola Tre.

Precis som sina amerikanska syskon ska Nikola Tre använda sig av bränslecellsteknik som drivs av vätgas för att producera el under körning. Drivlinan blir fortfarande helt utsläppsfri, men fördelen gentemot en helt eldriven bil ligger i tankningen. Med vätgas tar det cirka 20 minuter och inte flera timmar som det tar att ladda ett så stort batteri som krävs i en lasbil.

Beroende på vilken modell man väljer blir räckvidden mellan 50 och 120 mil. Likaså motoreffekt och antal drivhjul går att välja. Instegsmodellen blir två hjulsdriven och får cirka 500 hästkrafter, medan den topputrustade Nikola Tre får både fyrhjulsdrift, omkring 1.000 hästkrafter och upp till 2.700 Nm.

Tanken är att Nikola Tre ska börja testas i Norge under 2020 och Nikola undersöker också möjligheten att på sikt kunna öppna en fabrik i Europa.

För att Nikola Tre ska kunna slå ordentligt krävs det väl utvecklat nätverk av tankstationer för att tanka vätgas. Nikola arbetar i dagsläget med norska företaget Nel Hydrogen för att bygga vätgasstationer runt om i USA och Kanada och år 2028 ska de vara 700 till antalet.

En utbyggnad på europeisk mark är också planerad och ska påbörjas 2022. Hur många stationer det blir är inte känt, men Nikola säger att det kommer täcka "en stor del" av den europeiska marknaden 2030.

Nikola Tre kommer visas upp för första gången under ett Nikolaevent 16-17 april nästa år.

