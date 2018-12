Jaguar I-Pace fattade eld i Nederländerna – beskrivs som ”termisk incident” av Jaguar

En av de först producerade Jaguar I-Pace har fattat eld i Nederländerna. Jaguar utreder olyckan och brandorsaken är okänd.

Jaguar I-Pace har nyligen lanserats och de första bilarna har levererats till kund. En av dessa fattade eld i staden Rumpt, i Nederländerna.

Som vi kan se på bilderna verkar branden koncentrerats till den främre delen av bilen. Brandorsaken är okänd och Jaguar undersöker bilen för att hittar orsaken till branden.

Det som är lite intressant och kreativt i sammanhanget är att en av Jaguars talespersoner beskriver branden som en "termisk incident".

Lanseringen av Jaguar I-Pace har kantats av mindre trevliga incidenter. När vi nyligen gjorde en räckviddstest med flera elbilar gick Jaguar I-Pace EV400 bara 339 kilometer, med en uppgiven räckvidd på 470 kilometer. Spanska Autobest gjorde ett liknande test i augusti där Jaguar I-Pace överraskade negativt och bara gick 31 mil.

I tävlingen "Swedish Electric Car Championship", som anordnades av tidningen Elbilen och elbilsmässan eCarExpo, tvingades Jaguar I-Pace bryta. Orsaken var långa laddtider och en krånglande laddhandske som fastnade i bilens ladduttag.

Jaguar spox:

“Our colleagues in Europe are aware of a thermal incident w/ a vehicle in Rumpt, in the Netherlands. Jaguar is in possession of the vehicle & we are investigating the cause of the incident in cooperation w/ the local authorities. That's all we can say at this time.” https://t.co/zc2dhXzCRy