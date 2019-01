Norge sätter världsrekord i andel elbilar under 2018 – upp från 21 till 31 procent

Nästan en tredjedel av alla bilar som såldes i Norge under 2018 var elbilar. Räknar man även in importen av elbilar – merparten från Sverige – ökar elbilsandelen till 34,2 procent. Borde Sverige följa efter?

Räknar man även in importerade bilar kom elbilsandelen i Norge uppe i 34,2 procent under 2018. Foto: Getty Images.

Norge har hög skattenivå på nya bilar, därför blev det en dramatisk prissänkning när man under 90-talet beslutade sig för att ta bort skatten på elbilar.

I början på 2000-talet slopade Norge även momsen på elbilar, öppnade upp bussfilerna och gjorde parkeringen gratis på kommunens mark. 2014 tog man också bort momsen på leasing av elbilar.

För 25 år sedan fanns det inte speciellt många, vettiga elbilar att köpa men sedan några år finns det allt fler elektrifierade fordon att välja mellan. Och det har bidragit till en radikal omställning hos de norska bilköparna.

Under 2017 var andelen elbilar – som en del av hela nybilsförsäljningen – uppe i 20,8 procent. Under onsdagen presenterade Opplysningsrådet for Veitrafikken de senaste siffrorna för nybilsregistreringen under 2018. Andelen nollutsläppsbilar ökade från 41.639 under 2017 till 58.042 under 2018.

Därmed blev andelen elbilar 31,2 procent av nybilsregistreringarna i Norge – ett världsrekord. Bäst sålde Nissan Leaf, med 12.303 bilar, följt av 7.238 VW e-Golf. Det såldes även 4.981 Tesla Model X och 3.633 Model S i Norge under 2018. Räknar man även in importen av elbilar (merparten från Sverige) ökar elbilsandelen till 34,2 procent. Lägger man dessutom till laddhybriderna ökar andelen till 51,9 procent.

Totalt sett sjönk bilförsäljningen i Norge något under 2018, jämfört med fjolåret, vilket är ett trendbrott. Nybilsregistreringarna minskade med 6,8 procent till 147.929 bilar.

Norges regering har satt upp målet 100 procent utsläppsfria bilar till 2025, men riktigt så långt lär man inte nå – framför allt för att många bilägare fortfarande saknar parkeringsplats med möjlighet att ladda.