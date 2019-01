Polestar 2 – här är första bilden på kommande Tesla Model 3-utmanaren

Detta är än så länge det enda vi får se av Polestar 2.

Vi har precis klivit in i 2019, eller som det heter på Polestarspråk: "The year of the 2." Nummer 2 som i Polestar 2, deras första helt eldrivna elbil, som Polestar uttryckligen sagt ska konkurrera med Tesla Model 3.

I pressmeddelandet som Polestar skickade ut idag ingick förutom den första bilden på Polestar 2, också flera frågeställningar. Polestar frågar oss om vi någonsin varit frustrerade på en bils navigationssystem, och om vi försökt oss på att använda en bils röststyrning. Dessa saker kommer i fortsättningen inte vara ett problem enligt Polestar, eftersom de "vet ett bättre sätt för föraren att interagera med bilen."

Polestar skriver också att de har utvecklat ett sätt att göra det roligt att skaffa bil igen. Tidigare har man pratat om att man ska kunna prenumerera på deras bilar, genom Care by Volvo. Om det är prenumerationen de åsyftar eller om det rör sig om någon annan innovation avslöjar de dock inte.

Exakt vad allt detta betyder lär vi bli varse senare under "The year of the 2". I dagsläget får vi hålla tillgodo med det lilla smakprovet på Polestar 2:s design.

