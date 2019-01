Nissan utvecklar teknik som kan ”se runt hörn”

Invisible to Visible (I2V) som systemet heter fungerar genom att det i realtid samlar in data via sensorer och hämtar information från enheter i bilen som är uppkopplade mot en molntjänst. Bakom innovationen står Nissan Intelligent Mobility.

I2V-systemet använder sig av något som Nissan kallar för Omni-Sensing-teknologi som i realtid inhämtar data från trafiken kring bilen, omgivningen runt bilen och från bilens interiör.

Med denna information kan sedan I2V inte bara lokalisera och se vad som händer kring bilen i realtid, utan också förutse vad som kommer ske framför bilen – till och med visa vad som finns bakom en byggnad eller på andra sidan en blind kurva.

För att göra detta system användarvänligt och rent av roligt att använda sig av, har Nissan programmerat in en funktion som kan projicera virtuella bilder av vad som sker i trafiken runt bilen, och bakom ett hörn eller några kvarter bort.

Dessutom kan andra användare av detta system kopplas in och dyka upp som tredimensionella verklighetstrogna projektioner som antingen kan vara till assistans eller helt enkelt resesällskap.

Mest troligt är kanske att I2V mest kommer att informera om snabbare resvägar, vilken fil som rullar bäst i trafikstockning och sådan mer praktiskt orienterad information. En annan bra funktion är att om man knappat in sin slutdestination i I2V så letar det efter lediga parkeringsplatser i närheten av den.

Inivisible to Visible visas upp på Consumer Electronics-mässan i Las Vegas nästa vecka.

