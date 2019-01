Elon Musk hintar igen: Nya Roadster kan flyga

Nyheten om att kommande Tesla Roadster ska kunna utrustas med tryckluftsraketer är i sig inget nytt. Redan i somras var Elon Musk ute på Twitter och berättade att nya Roadster ska ha raketer som assisterar bilen i såväl acceleration och inbromsning som kurvtagning.

Sedan dess har det varit ganska tyst om tryckluftsraketerna. Tills nu. Det började med att en av hans följare publicerade en tweet förställande en animation av en hovrande bil. Detta svarade Elon Musk på så här: "Den nya Roadster kommer faktiskt kunna göra något liknande detta."

Längre ner i twittertråden förklarar Musk närmare om hur det ska fungera, och att Tesla kommer använda tryckluftsraketer utvecklade av Elon Musks andra företag SpaceX. Själva tryckluftsbehållarna är förstärkta med ett kompsitöverdrag för att klara det enorma tryck som kommer krävas i behållarna.

Behållarna tar sedan plats där baksätet annars sitter. Vi kan alltså konstatera att nya Tesla Roadster inte kan flyga med 4 personer ombord.

Skulle man tycka att det låter lite väl med att ha raketer på sin Roadster så får man nöja sig med en prestanda som ger 0 till 100 på 2,1 sekunder och toppfart på över 400 km/h. Detta alltså utan raketer.

