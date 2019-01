Stor kritik mot höjda priser på Superchargers – Tesla ändrar priset igen

I förrgår kom beskedet att Tesla höjer priset på Superchargers över hela världen. Ett besked som rörde upp mycket känslor. Så pass mycket att Tesla nu backar – och sänker priset igen.

Men prissänkningen blir bara med tio procent, så det nuvarande snittpriset är fortfarande högre än det var för tre dagar sedan.

Det nya snittpriset på Superchargers i Sverige är 2,30 kronor per kWh, det säger Maria Lantz, kommunikationschef för Tesla Sverige, till Ny Teknik.

Så för att sammanfatta. Innan höjningen: 1,90 kronor per kWh. Efter höjningen: 2,56 kronor per kWh. Nuvarande pris: 2,30 per kWh. Priset avser snittpriset i Sverige, det kan variera mellan olika Superchargers.

