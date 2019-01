Tesla utvecklar 360-graders kamera med ”Sentry Mode” som alltid övervakar bilen

Snart kommer en 360-graders kamera till Teslas modeller som alltid övervakar bilen och kan dokumentera olyckor eller skador.

Förra hösten införde Tesla en ny funktion där bilarnas främre kamera spelar in vad som händer, ungefär som en "dashcam". Men snart kommer en ännu smartare funktion som Elon Musk döpt till "Sentry Mode".

Genom att använda bilens alla kameror skapas en vy på 360 grader som registrerar allting som händer, under färd eller vid parkering. Elon Musk twittrade om Sentry Mode under tisdagen, som ett svar på Teslaägaren Andy Sutton som nyligen fått en ful parkeringsskada i dörren.

Funktionen Sentry Mode ska gå att använda på alla nyare Teslamodeller som har den så kallade "AP2.0+ hardware". Enligt Elon Musk är funktionen Sentry Mode nästan klar och redo att lanseras.

Med Sentry Mode går det att följa ett händelseförlopp och dokumentera med film vad som hände vid en trafikolycka. Men funktionen skulle även vara ett sätt att dokumentera vid parkeringsskador eller vandalisering. Blotta vetskapen att allting filmas runt en Teslabil skulle förmodligen avskräcka.

Namnet Sentry används bland annat av ett skyddssystem som utarbetats för att varna för meteoritnedslag mot jorden. Amerikansk militär använder också namnet för en modifierad Boeing 707, "E3 Sentry", som med radar och sensorer kan registrera alla typer flygplan – även de som flyger lågt. Kanske är det något av dessa som inspirerat Elon Musk till namnet Sentry Mode?

Att använda så kallade dashcam, alltså fast monterade filmkameror som registrerar vad som händer, är tillåtet i Sverige sedan hösten 2016.

Däremot har intresset i Sverige för den här typen av kameror varit rätt litet. Till skillnad från till exempel Ryssland där många förare ser det som närmast omöjligt att få ersättning från sitt försäkringsbolag om det inte finns en film som bevisar vad som hände.

Tesla Sentry Mode coming soon for all cars with Enhanced Autopilot https://t.co/x2buQWiABX