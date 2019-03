Då kan du förhandsboka Volkswagens nya "folkelbil"

Många blev nyfikna på en viss detalj när Volkswagen under tisdagen presenterade årets alla kommande modeller.

Den nya "folkelbilen" Volkswagen ID Neo, eller ID 3 som den förmodligen kommer kallas, fanns nämligen inte med på bilden över modeller som ska lanseras i år.

Men nu gör Jürgen Stackmann, som är styrelseledamot i Volkswagen med ansvar för försäljning, klart att ID-modellen ska visas upp officiellt på Frankfurtsalongen i september.

Volkswagen ska också öppna för förhandsbokningar av ID-modellen den 8 maj, på samma sätt som Tesla och flera andra biltillverkare gjort.

Svenska Volkswagen bekräftar för Recharge att även svenska köpare kommer kunna förhandsboka ett exemplar den 8 maj. Vad det kommer kosta är inte klart, men i första skedet handlar det om en särskild lanseringsversion, gissningsvis med extra utrustning.

"Med tanke på intresset för ID-familjen från våra återförsäljare tror jag det är möjligt att lanseringsversionen blir slutsåld redan innan vi visat upp ID i september", sa Jürgen Stackmann under tisdagens presskonferens, skriver Electrek.

Det är intressant att Volkswagen väljer att visa upp ID-modellen på en bilsalong. Just bilsalongerna har det ju kämpigt numera – det är dyrt att delta och många bilmärken väljer hellre att visa nya modeller på egna event eller teknikmässor för att signalera att nya bilar handlar mer om tekniken under skalet än tidigare. Men Volkswagen går alltså "all in" på den enorma IAA-bilsalongen i Frankfurt i höst med ID-lanseringen.

Volkswagen ID 3 bygger på koncernens MEB-plattform och får en räckvidd på upp till 55 mil enligt den nya WLTP-körcykeln, men de billigare versionerna får mindre batteripaket och därmed kortare räckvidd. Instegsmodellen fixar strax över 30 mil på en laddning.

Priset ska hamna på samma nivå som för en dieseldriven Golf men ID-modellen blir betydligt rymligare.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.