Biltjuv fångad på film av Teslas kamerasystem

Tesla har lanserat ett system som kallas Sentry Mode och som innebär att bilens kameror kan filma eventuella biltjuvar som är på väg att stjäla bilen.

Om systemet upptäcker att en bilstöld är på gång sparas tio minuters film innan stölden upptäcks, och kamerorna fortsätter filma så länge det behövs.

Det här verkar redan ha lönat sig för en Teslaägare. I en film från kanalen Now You Know får vi se stöldsystemet "in action" och filmen har nu lämnats över till polisen.

Tanken med Sentry Mode är alltså att bilen med hjälp av kamerorna som ingår i Autopilotsystemet ska kunna filma eventuella biltjuvar på nära håll. Teslas bilar har kameror som kan skapa en vy på 360 grader runt bilen.

Systemet kan också användas vid parkeringsskador eller vandalisering.

Rättsläget för att få använda Sentry Mode är än så länge oklart men eventuellt skulle systemet kräva särskilt tillstånd i Sverige.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.