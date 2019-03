BMW och Mercedes vill utveckla plattformar för elbilar ihop – sparar mångmiljardbelopp

En gemensam plattform för elbilar kan spara upp till 150 miljarder kronor.

Utvecklingen av elbilsteknik och autonoma fordon slukar miljardbelopp. Därför ser vi allt fler samarbeten mellan biltillverkarna där man kan fördela kostnaderna.

Enligt Sueddeutsche Zeitung förhandlar just nu BMW och Daimler AG (Mercedes) om ett fördjupat samarbete. Syftet är att kunna skapa en flexibel plattform för kommande små och medelstora elbilar.

Samarbetet skulle kunna spara sju miljarder euro, vardera, för BMW och Mercedes. Om man även kan utveckla teknik kring större elbilsmodeller skulle det gå att spara ännu större belopp.

BMW och Mercedes har varit tuffa konkurrenter ända sedan slutet av 1920-talet, då BMW började tillverka bilar. Men de senaste åren har man samarbetat allt mer och i februari tillkännagav de två företagen en ny satsning kring mobilitet. Tillsammans satsar man tio miljarder kronor för att utveckla framtida taxitjänster, infrastruktur för laddning, bildelning, med mera.

Ett annat samarbete inleddes hösten 2015 då Audi, BMW och Mercedes gemensamt köpte Nokias karttjänst Here. Även Bosch och Intel har köpt in sig i Here.