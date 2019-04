Nya siffror: Då blir elbilen billigare att köpa än förbränningsbilen

En ny rapport från miljöorganisationen ICCT gör klart att elbilar kommer bli lika billiga att köpa som konventionella bensin- och dieselbilar inom fem till tio år.

Den här typen av rapporter har vi skrivit om förut, och nu har ICCT uppdaterat sin rapport med nya siffror på hur mycket olika komponenter i elbilarna kostar.

Eftersom batteriet är den enskilt dyraste delen i en elbil gäller det att priset per kilowattimme batteri pressas ned. 2025 kommer den siffran vara 104 dollar per kilowattimme, enligt ICCT, och 2030 är den 72 dollar per kilowattimme.

Det innebär att en elbil med kort räckvidd kostar lika mycket att köpa som en konventionell förbränningsbil 2024–2025. Elbilar med längre räckvidd kommer ned i "förbränningsbilspris" 2026–2028.

Om det dyker upp ett viktigt tekniskt batterigenombrott kan det leda till att elbilarna blir lika dyra att köpa något år tidigare.

