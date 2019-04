Volvo S60/V60 snuvas – Jaguar I-Pace är World Car of the Year

New York International Motor Show öppnar idag och som brukligt presenterades i samband med detta vinnaren i World Car of the Year. Det blev Jaguar I-Pace som tog hem titeln framför näsan på Volvo S60/V60 och Audi e-tron.

En jury bestående av 88 motorjournalister från hela världen (dock utan svenska representanter) står bakom priset. Förutom huvudpriset tar Jaguar I-Pace hem också World Design Car of the Year och World Green Car of the Year.

Det har formligen regnat priser över Jaguar I-Pace den här våren, som förutom ovan nämnda priser också tagit hem Årets Bil i Europa 2019, Årets Bil i Tyskland, Årets Bil i Norge och Årets Elbil i Sverige.

