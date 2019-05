Förhandsbokningen av Volkswagen ID 3 öppen – en Special Edition med 42 mils räckvidd

Alldeles nyss avslutatdes en livestreamad presskonferens i Berlin där det meddelades att det nu går att förhandsboka en Volkswagen ID 3.

Den bilen som kunder alltså kan beställa från och med idag heter Volkswagen ID. 3 1st Special Edition. Något exakt pris delar Volkswagen inte med sig av, men säger att det ligger strax under 40.000 euro i Tyskland. Det som betalas vid en förhandsbokning är en handpenning på 10.000 kronor.

Eftersom den officiella lanseringen sker på Frankfurtsalongen i september, så släppte Volkswagen inte speciellt mycket ny information om bilen.

Den hårda fakta som vi ändå fick bestod i att ID 3 1st Special Edition kommer att få ett batteripaket på 58 kWh och en WLTP-räckvidd på 42 mil. Alla som gör en förhandsbokning får chansen att göra en riktig beställning efter den officiella lanseringen. Då finns att välja på tre olika utrustningsnivåer – First, First Plus och First Max.

Den färdiga bilen kommer kunna konfigureras med tre olika batteristorlekar. Förutom ovan nämnda 58 kWh så finns också mindre på 45 kWh med upp till 33 mils räckvidd. Och ett större på 77 kWh med upp till 55 mils räckvidd. Men 1st Special Edition får alltså endast mellanstorleken på 58 kWh.

Alla bilar i Volkswagens ID-familj kommer att kunna ta emot snabbladdning på upp till 125 kW. I ID 3:s fall betyder det enligt Volkswagen 30 minuters laddning ge 26 mils räckvidd.

För att få kunder att våga boka en bil som de ännu inte sett i färdig form eller ens vet vad den ska kosta lockar Volkswagen med unik extrautrustning för Special Edition-modellen. Dessutom får de som till slut beställer en bil kunna ladda gratis under det första året på stationer som är kopplade till Volkswagens laddnätverk WeCharge.

Är du intresserad gäller det att inte vänta för länge eftersom 1st Special Edition-bilen är limiterad till 30.000 enheter. Dessutom tillhör Sverige inte heller de prioriterade marknaderna. Dessa är Tyskland, Norge, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Men som sagt, Volkswagen håller oss på halster fram till en officiella lanseringen på Frankfurtsalongen den 12 – 22 september.

