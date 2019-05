Tesla visar gör-det-själv-instruktioner för enklare service på Model 3

Vill du själv kunna göra enklare underhåll på din Tesla Model 3? Här finns instruktioner för att exempelvis byta kupéfilter.

Följer man instruktionerna är det inte svårt att byta kupéfilter på Model 3.

Att ansluta sin mobiltelefon till bilen ska inte kräva ett verkstadsbesök, även om det kan vara krångligt ibland. Men hur många kan tänka sig att byta kupéfilter själv? Det är faktiskt inte så svårt, om man följer Teslas instruktioner.

Tesla har nyligen släppt den första guiden om så kallad "Do It Yourself" till Model 3. Informationen finns inte ännu på svenska, men den engelska versionen av gör-det-själv till Tesla Model 3 finns på den här länken.

Artikeln är omfattande och inleds med en lista på vilka områden som bilägaren kan arbeta med själv. Till exempel hur man startar om pekskärmen, lägger till nycklar, byter batteri i nyckeln, installerar laddkabel till mobilen, byter torkarblad, med mera.

Lite mer avancerat är att byta kupéfilter, men det verkar inte allt för komplicerat om man steg för steg följer de olika arbetsmomenten.

På Teslas svenska hemsida finns avdelningen "Underhåll av bil". Där finns information om hur ofta olika underhållsåtgärder behöver utföras. Kupéfilter bör till exempel bytas vartannat år. Svenska Tesla bjuder också på information om hur man roterar sina hjul för att få ett jämnt slitage.

Att en biltillverkare är så tillmötesgående med information kring underhåll och service är relativt ovanligt. Oftast brukar man hänvisa till märkesverkstad när underhåll ska utföras.

Men Tesla bifogar en brasklapp till instruktionerna: "Utför bara en procedur om det känns rätt att göra arbetet, och följ alla de steg som finns i instruktionerna".

Underhåll och serviceintervall till Tesla Model 3 finns också angivet i menysystemet.

