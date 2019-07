Raketmotorer bakom nummerplåten ska ge Teslas nya Roadster brutal acceleration

Teslas nya Roadster kommer kunna utrustas med ett speciellt SpaceX-paket som innehåller raketmotorer för att ytterligare förbättra prestandan. Nu har Elon Musk twittrat om var raketerna kommer att placeras på bilen.

När Tesla presenterade sin kommande Roadster i slutet av 2017 var dess brutala prestanda något som fick många att lyfta på ögonbrynen. Elon Musk utlovade en acceleration 0–96 km/h (0–60 mph) på 1,9 sekunder vilket skulle göra Roadster till den snabbast accelererande serietillverkade bilen genom tiderna.

Accelerationssiffrorna visade sig dock vara för bilen i sitt grundutförande. Genom att extrautrusta Roadster med ett speciellt SpaceX-paket kommer den ursprungliga tiden att kunna putsas ytterligare. Hur mycket har dock ännu inte avslöjats.

SpaceX för tankarna till Elon Musks rymdsatsning med samma namn och rymdteknik är precis vad det handlar om. Utrustningspaketet sägs innehålla upp till tio små raketmotorer som monteras runt om på bilen och som ska ge snabbare acceleration, högre topphastighet, bättre väghållning och kortare bromssträcka. Bilen ska även kunna hovra en bit över marken har Musk tidigare sagt.

Det har spekulerats en hel del hur raketerna ska monteras på bilen och om nya Roadster kommer att se ut som ett rymdskepp. Nu meddelar Elon Musk i en tweet att raketerna kommer att sitta diskret monterade bakom nummerplåten. Om nummerplåten kommer att fällas ner på "James Bond vis" när raketerna aktiveras nämns dock inte.

SpaceX thruster package will be subtle. Hidden behind license plate.