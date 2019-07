Tesla levererar rekordmånga bilar under Q2 2019 – men går ändå med förlust

Med 95.200 levererade bilar under andra kvartalet 2019 sätter Tesla ett nytt rekord. Men det räcker ändå inte, siffrorna på sista raden i kvartalsbokslutet lyser fortfarande rött.

Teslas försäljning går urstarkt, speciellt i USA, och Model 3 är överlägsen marknadsledare i sitt segment. Även om man kombinerar all försäljning av Audi A4, BMW 3-serie, Mercedes C-klass och Lexus IS säljs det ändå fler Tesla Model 3 i USA.

Med 95.200 levererade bilar sätter Tesla ett nytt internrekord och det är även en indikation om att man kan nå sitt mål för helåret 2019 på 360.000–400.000 bilar. Det skulle i så fall bli en ökning, jämfört med fjolåret, på 45–65 procent.

Under andra kvartalet uppnådde Tesla en produktion av 7.000 Model 3 per vecka. Målet är att i slutet av 2019 komma upp i 10.000 Model 3 per vecka i Fremont-fabriken.

Omsättningen för Q2 2019 blev 6,35 miljarder dollar, 60 miljarder kronor. Men trots ökad försäljning och omsättning räckte det inte för att göra Tesla lönsamt igen. Förlusten blev 408 miljoner dollar (3,8 miljarder kronor) under andra kvartalet.

Det finansiella läget är relativt gott, Tesla rapporterar att man har fem miljarder dollar i kassakistan. Det är välbehövligt när man förbereder sig för att starta produktion av Model 3 i Kina (hösten 2019) och lilla suvmodellen Model Y i USA (hösten 2020). Fabriken i Shanghai ska få en kapacitet på 150.000 Model 3 per år och det blir ett viktigt tillskott för den kinesiska marknaden där sedanmodeller är populära.