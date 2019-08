Bygg om din gamla dieselbil till eldrift för 90.000 kronor

Alla har inte råd att köpa en ny elbil för över 200.000 kronor för att kunna köra i framtida miljözoner. Så resonerar fransmannen Aymeric Libeau som dragit igång ett startuppföretag kallat Transition-One där han tänkt konvertera gamla förbränningsmotorbilar bilar till eldrift.

Konverteringen erbjuds för de populäraste europeiska småbilarna som Renault Twingo II, Fiat 500, Citroen C1, Peugeot 107, Toyota Aygo och VW Polo. Elmotorn monteras på den ordinarie växellådan och hela installationen uppges ta mindre än en dag. Kostnaden för en ombyggnad ligger på runt 8.500 euro eller 5.000 euro efter franska elbils-subventioner.

Första prototypen som Aymeric byggde baserades på en Renault Twingo av 2009 års modell som med sin nya elektrisk drivlina tar bilen 180 km på en laddning. Batteriet köps in från Tesla och väger 120 kg. Som jämförelse har Renaults elbil Zoe som kostar 250.000 kr plus batterihyra ett batteripaket på 290 kg som räcker 210 km.

Aymeric väntar sig få fransk och europeiskt godkännande för bilarna i slutet av året. För att testa efterfrågan tänker sig fransmannen att öppna upp för förbeställningar i september. Ombyggnadstjänsten är sedan planerad att dra igång under 2020 under förutsättning att han får in de sex miljoner euro som behövs i startkapital.

Alla är dock inte lika entusiastiska till idén och tvivlar på hur stor efterfrågan är på bilar med så pass kort räckvidd. Markus Lienkamp som är professor i bilteknik vid Münchens tekniska universitet varnar även för riskerna och svårigheterna med att få konverterade bilar godkända.

"Tekniskt sett så går det att bygga om en kundvagn till elbil, men frågan är om det är värt tiden och pengarna. Mitt råd är att köra sin förbränningsmotorbil så länge den håller och därefter köpa en ny elbil. Det blir mest ekonomiskt i längden", säger professor Markus Lienkamp i ett uttalande till Bloomberg.

