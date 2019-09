Premiär ikväll för Volkswagen ID 3 – följ eventet live

Folkelbilen gör publik debut på Frankfurtsalongen.

Ikväll ska Volkswagen visa upp märkets nya "folkelbil" ID 3 på ett event i samband med bilsalongen i Frankfurt. Modellen har teasats och smygvisats i flera omgångar men nu är det alltså dags för premiär.

Volkswagen har redan avslöjat några av detaljerna för specialversionen ID 3 1st som går att förhandsboka nu. Den får ett 58 kWh-batteri som ger en räckvidd på 42 mil enligt WLTP-körcykeln och det finns tre utrustningsnivåer: First, First Plus och First Max. Bilen ska klara snabbladdning på 125 kW och kommer senare med fler batteristorlekar.

Någon svensk prislapp är ännu inte avslöjad.

Du som vill följa eventet live kan klicka igång streamen här i artikeln.

Uppdatering: Volkswagen ID 3 är nu officiell – läs mer här.

