Tesla Model S får "Plaid Mode" med tre elmotorer för att slå Porsche

Samma drivlina som i Tesla Roadster ska ge galna prestanda.

Precis innan den officiella lanseringen av Porsche Taycan stod det klart att den nya elbilen tagit sig runt Nürburgrings nordslinga på 7 minuter och 42 sekunder. Det är rekord för en elbil med fyra dörrar.

Men det dröjde inte länge innan Teslachefen Elon Musk utmanade Porsche på duell. Han twittrade om att en Tesla Model S också ska testas på Ringen.

Nu står det klart att Tesla inte bara ska ta dagens snabbaste Model S, nämligen Performance-versionen som klarar 0–100 km/h på 2,6 sekunder, utan att det är en ny prestandaversion som ska köras runt Ringen.

Den nya modellen går under namnet Plaid (som betyder skotskrutig) och syftar till drivlinan. Detta ska bli en uppföljare till dagens Ludicrous-läge i Model S. Tekniken blir densamma som i supersnabba Tesla Roadster, nämligen att bilen har en elmotor framtill och två baktill. Det är en stor förändring jämfört med Model S idag som har en motor på varje axel.

"Plaid Mode" ska komma till Model S och Model X, men inte till Model 3 och Model Y, enligt Elon Musk.

"Det enda som är bortom Ludicrous Mode är Plaid Mode", skriver Elon Musk på Twitter, och förklarar också att den nya prestandaversionen ligger ungefär ett år bort.

"Den kommer kosta mer än våra nuvarande bilar men mindre än konkurrenterna", skriver han – kanske i en hint åt det höga Porsche Taycan-priset.

Vid sidan av diskussionen om Nürburgring har Tesla redan slagit rekord med Model S Plaid Mode på Laguna Seca-banan i Kalifornien. Tiden blev 1.36, en sekund snabbare än näst bästa bilen i samma klass, Jaguar XE SV Project 8.

"Plaid Mode"-versionen får förmodligen heta Tesla Model S P100D+. Enligt uppgifter till Road & Track har Tesla en bokad tid på Nürburgring den 21 september.

*~ Some personal news ~*



We lapped Laguna Seca @WeatherTechRcwy in 1:36.555 during advanced R&D testing of our Model S Plaid powertrain and chassis prototype



(That’s a second faster than the record for a four-door sedan) pic.twitter.com/OriccK4KCZ