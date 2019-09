Tesla Model S klockad på Nürburgring – 20 sekunder snabbare än Porsche Taycan

F1-mästaren Nico Rosberg och två svenska förare hjälper Tesla att knäcka Porsches elbilsrekord på Nürburgring. Men är det ett specialbygge de kör?

För några veckor sedan twittrade Elon Musk att Tesla var på väg till Nürburgring. En del detaljer har läckt ut och nätet har svämmat över av rykten.

Men de senaste uppgifterna från våra tyska kollegor på auto motor und sport är sensationella. Personer som stått bredvid banan har "handklockat" varvtider som indikerar att Tesla Model S kan vara cirka 20 sekunder snabbare än Porsche Taycan runt Nürburgring.

På plats som förare finns den miljöintresserade Nico Rosberg och Ringen-räven Thomas Mutsch. Men man har också hjälp av två svenska förare med stor erfarenhet från Nürburgring, Andreas Simonsen (som skymtar i filmklippet nedan) och Carl Rydquist.

När Porsche presenterade sin första elbil berättade man att Taycan klockats för 7:42 runt den 20,6 kilometer långa banan. Den snabbaste varvtiden för en fyrdörrars, serieproducerad elbil. Men om de nya uppgifterna från Nürburgring stämmer är alltså Tesla Model S nere och sniffar på varvtider runt 7:20, vilket i så fall är sensationellt snabbt.

Frågan är dock vilka metoder som Tesla använt sig av för att få Model S så snabb. De uppenbara skillnaderna mot en standard Model S är att bilarna som testas på Nürburgring har skärmbreddare och bredare hjul, större luftintag, sannolikt också någon typ av klistriga däck. Större bromsar syns innanför fälgarna och man kan anta att det även gjorts förändringar när det gäller stötdämpare och fjädrar. Testbilarna har även skyddsbur, men det är närmast att betrakta som ett sunt tillägg från huvudskyddsombudet.

Sannolikt har testbilarna också utrustats med det som Elon Musk kallar för "Plaid", alltså ett ännu kraftfullare läge än Ludicrous. Då använder man förmodligen en liknande drivlina som i nya Roadster, med två elmotorer bak och en motor som driver framhjulen. Model S ska få Plaid-drivlina i oktober/november 2020, det har Elon Musk utlovat på twitter.

Alla de här uppgifterna pekar mot att Tesla skapat en väldigt optimerad version av Model S. Är bilen ett specialbygge, eller en kommande seriemodell som ska erbjudas till försäljning? Det vet vi inte ännu och kan bara avvakta tills Elon Musk berättar mer.

Som vi kan se i videoklippet nedan har Tesla byggt en tillfällig laddstation intill banan. Strömmen kommer från en stor dieselgenerator som redan väckt irritation från kringliggande boende.

Testverksamheten ska pågå under tre veckor och enligt de rykten som cirkulerar siktar teamet in sig på ett rekordförsök idag onsdag, samt ytterligare ett på lördag. Givetvis justerat i förhållande till vädret, som är ganska ombytligt. Lyckas Tesla-teamet sätta en rekordtid så kan vi räkna med att det snart kommer att meddelas via twitter av Elon Musk.