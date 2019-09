Glädjebeskedet: Nu kan du privatleasea en Tesla Model 3

Privatleasing är typ av bilägande som hela tiden ökar i popularitet. Bekymmersfritt, enkelt och bekvämt med en fast månadskostnad är argument som vi hör från våra läsare.

Många har också efterlyst möjligheten att privatleasea en Tesla Model 3. Den möjligheten har inte funnits hos Tesla själva, utan man har i så fall fått vända sig till externa leasingföretag.

Men nu har Tesla tagit saken i egna händer och erbjuder nu möjligheten att privatleasea en Model 3 i två, tre eller fyra år – med körsträckor på från 1.500 mil per år upp till 3.000 mil per år.

Long Range AWD eller Standard Range Plus RWD är de modellerna som går att välja. Frånpriset är 5.874 kronor i månaden för en Standard Range Plus RWD upplagt på fyra år med 1.500 mil per år i körsträcka.

I privatleasingsammanhang är annars 3 år och 1.500 mil per år standard. Väljer man det upplägget kostar Standard Range Plus RWD 6.395 kronor per månad och en Long Range AWD 8.294 kronor i månaden.

Valmöjligheterna är inte jättemånga, men det finns en del. Dels färgen på bilen, där alla förutom Pearl White innebär ett påslag på mellan 220 och 430 kronor i månaden beroende på färg. Vinterhjul kostar 400 eller 800 kronor per månad beroende på om du väljer 18- eller 19-tumsfälgar. Något av det måste du göra, vinterhjul går nämligen inte inte att välja bort.

Interiörmässigt är det bara svart som gäller och Standard Autopilot ingår utan extrakostnad. Det gör även 18-tums sommarhjul. Vill du ha 19-tummare kostar det ytterligare 370 kronor per månad.

Till mångas glädje går det att få sin privatleasade Tesla Model 3 med dragkrok både till Long Range och Standard Range Plus. Det kostar 200 kronor extra i månaden.

Vi har sammanställt en formel för att du ska kunna veta om du gör en bra deal på ditt privatleasingavtal som vi kallar för "Leasingpris per nybilstusenlapp". Enligt vår kalkyl är ett pris från 400 kronor per nybilstusenlapp och nedåt en bra deal.

När vi stoppar Teslas privatleasingserbjudande för båda bilarna får vi priserna 400 kronor per nybilstusenlapp för Standard Range RWD och 435 kronor för Long-Range AWD. Med andra ord ganska fördelaktiga erbjudanden för dig som privatleasingkund.

Teslas privatleasingssida hittar du här.