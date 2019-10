Hemligt brev avslöjar: Kia "blockerar" laddbilarna även i Sverige

Kias laddhybrider och elbilar blockeras hos generalagenten i väntan på 2020, när EU:s nya utsläppsregler träder i kraft. Det avslöjas i ett internt brev Recharge har tagit del av.

Bilarna står och väntar i hamnen – men köparna tvingas vänta.

I korthet • Kia har satt flera elbils- och laddhybridmodeller på "paus" för att maxa försäljningen av förbränningsbilar året ut, kan Recharge avslöja. • Många laddbilar står och väntar i hamnen och får inte levereras till kunder förrän efter nyår, enligt ett internt brev vi tagit del av. • Kia har tidigare uttryckligen sagt att uppgifterna om att elbilarna står på paus inte stämmer.

Det blir svårt för flera biltillverkare att klara de hårdare utsläppskraven som införs nästa år. Kia har valt en kontroversiell strategi i Spanien, som vi skrev om i förra veckan – nämligen att pausa leveranserna av alla laddhybrider och elbilar, för att kunna maxa försäljningen av bensin- och dieselsuvar.

På så sätt blir Kias koldioxidutsläpp högre i år och då behövs inte en lika stor minskning nästa år.

Kias spanska återförsäljare informerades om detta i ett brev från huvudkontoret. Kias svenska pr-chef David Lilja förklarade för Recharge att inget liknande brev finns i Sverige.

"Nej, vi har inte skickat ut något liknande brev. Efter att ha hört mig för med Europakontoret fick jag reda på att detta är ett brev från Kias dotterbolag i Spanien som endast gått ut till deras återförsäljare", skrev han i ett mejlsvar till Recharge.

"De bilar som redan står i hamnen är på väg ut till kund", säger Kias svenska pr-chef David Lilja.

Svenska Kia har också blivit beskyllda av flera bilköpare för att medvetet försena leveranserna av flera modeller. På vår fråga om Kia transporterar elbilen e-Niro till hamnen men sedan väljer att inte leverera bilarna förrän nästa år, svarade David Lilja så här:

"Nej, det stämmer inte. De bilar som redan står i hamnen är på väg ut till kund. Däremot dras vi med en del leveransförseningar för Kia e-Niro orsakade av en hög efterfrågan som lett till längre ledtider i fabriken. Vi beklagar och ber om ursäkt för om kunder inte fått korrekt information angående leveranstider av sina bilar."

Enligt honom har svenska Kia fått färre bilar än planerat under perioden januari–augusti, på grund av "begränsningar i produktionen". Men från och med oktober sa David Lilja att Kia fått ökad tilldelning av e-Niro i Sverige.

Kias svenska generalagent skjuter upp flera modeller, står det i ett internt utskick.

Laddbilar står och väntar i hamnen

Men nu kan Recharge avslöja att ett liknande brev som skickades ut i Spanien också skickats ut till återförsäljarna i Sverige. Vi har tagit del av brevet som inte är formulerat på samma sätt, men som ändå gör klart att Kia kommer "blockera" bilar i hamnen och inte leverera dem till återförsäljarna förrän efter nyår.

Kias svenska generalagent "skjuter på" flera modeller, står det i brevet, och säljarna uppmanas istället att sälja bensin- och dieseldrivna suvar. Det innebär också att många bilköpare som fått preliminära leveransdatum för sina nya laddbilar tvingas vänta ännu längre på sina bilar, vilket kan ställa till stora problem i vardagen, till exempel om köparen idag har en leasingbil som egentligen skulle lämnas tillbaka.

I brevet står bland annat att Kia bara kommer skicka ut ett "begränsat antal" sålda Optima Plug-in Hybrid och Niro Plug-in Hybrid från hamnen för att kunna levereras till sina köpare i år. Resterande bilar och nybeställda bilar kommer dyka upp hos säljarna först i december eller efter nyår.

Kia har listor som visar exakt vilka exemplar som "tillfälligt kommer blockeras för leverans". Bilar som redan fysiskt står i säljarnas lager får däremot säljas.

Ska sälja suvar med förbränningsmotor istället

När det gäller e-Niro och e-Soul råder redan stora produktionsproblem. Men även här har Kia en lista över vilka bilar som kommer skickas vidare från hamnen och inte.

"På detta sätt hoppas vi kunna uppnå en fantastiskt bra start av det elektrifierade året 2020", står det i brevet.

Säljarna får också veta att flera kampanjer körts igång för att öka försäljningen. Det är på Niro Hybrid (den vanliga hybriden utan laddmöjlighet), bensin- och dieseldrivna suven Sportage samt stora suven Sorento med dieselmotor som får en "malusskatt" på nästan 12.000 kronor om året.

I ett annat brev som skickats från Kia till återförsäljarna finns "frågor och svar" om det här beslutet. Där står bland annat vad säljarna ska svara när förbannade bilköpare klagar på den långa leveranstiden och att de nu tvingas vänta ännu längre.

Säljarna instrueras i att skylla på "begränsad produktion" om bilköparen undrar varför bilen är försenad.

Säljarna förväntas sälja bensin- och dieseldrivna suvar istället för laddbilar året ut, enligt brevet.

De interna breven visar att Kia medvetet blockerar vissa bilmodeller i hamnen innan de kan transporteras vidare till återsäljarna och köparna. Kia har laddbara bilar i hamnen som inte får levereras till kund, något som retar upp både återförsäljare och bilköpare.

Så här svarar Kias pr-chef David Lilja:

"Meddelandet har för avsikt att förklara logistiksituationen för våra återförsäljare under resten av året och i början av nästa. Samtliga bilar i återförsäljares lager kommer att levereras till kund och försäljningen fortsätter under fjärde kvartalet. Den lista som det refereras till i återförsäljarmeddelandet handlar om vilken prioritering bilarna har i logistikflödet.



Produktionskapaciteten kommer successivt att öka under fjärde kvartalet. Då produktionen sker i Sydkorea kommer majoriteten av bilar hem till Sverige först vid årets slut och vi kan därmed leverera nybeställningar i januari-februari."

Vår kommentar på svaret:

David Lilja skriver att "samtliga bilar i återförsäljares lager kommer levereras till kund och försäljningen fortsätter under fjärde kvartalet" – det är ju inte det som är problemet. Meddelandet tolkas som att generalagenten har bilar i hamn som inte levereras till återförsäljare eller slutkund, vilket inte heller förnekas av Kia. Att det skulle vara av logistikskäl stämmer inte av meddelandet att döma utan det verkar uttryckligen handla om att undgå vitesbelopp, som det står i brevet.



Vår fråga blir därför om Kia vill ändra sitt svar, efter att tidigare ha sagt att Kia inte fördröjer bilar i hamn i väntan på kundleverans och att det inte finns något brev i Sverige liknande det i Spanien. Det vill inte David Lilja svara på.

