Så är Mazdas nya elbil MX-30 – rapport direkt från Tokyo med svenskt pris

Vår reporter John Eriksson är på plats i Tokyo och inleder med att ta en närmare titt på Mazda MX-30. Nu vet vi den svenska tilldelningen nästa år – bara att ställa sig i kö.

Hej John, var är du och vad gör du?

Jag befinner mig just nu i Japan och besöker bilsalongen i Tokyo, i huvudsak för att se avtäckningen av Mazdas nya elbil som vi nu vet helt säkert kommer att heta MX-30. Men jag kommer även att göra ett helt annat reportage från Japan med tydlig koppling till Sverige – håll utkik efter det längre fram.

Spännande! Hur är mässan i år?

Bilsalongen är väldigt bantad jämfört med för två år sedan. Det är i stort sett bara de japanska märkena som ställer ut den här gången. Jag skulle säga att det blir allt tydligare att de klassiska bilsalongerna har förlorat sin betydelse. Min upplevelse är att det är färre besökare den här gången, även om det inte på något sätt är tomt på folk.

Finns det något tema eller trend för årets bilsalong i Tokyo?

Rent generellt är det en hel del fokus på elektrifiering med många elektriska konceptbilar, men det är bara på den nivån än så länge. Mazda är en av få som faktiskt visar upp en elektrisk bil för produktion. I övrigt är det fortsatt gott om konventionella drivlinor bland monterbilarna när det gäller vagnar som faktiskt är i eller är på väg att gå i produktion.

Vad vet du om Mazda MX-30, så här långt?

Jag har fått reda på det svenska priset på MX-30 och att bilen ska gå att reservera från och med idag. Det handlar då om en välutrustad First Edition, som är introduktionsversionen. Den kommer att kosta 349.900 kronor före bonus. Bland utrustningen som ingår finns adaptiv farthållare, LED-strålkastare, head up-display, 18-tumshjul och tretons-lack. För att reservera den behöver man lägga en handpenning på 10.000 kronor. Om man ångrar sig och inte vill ha bilen kan man då få tillbaka pengarna.

Men det kommer en "vanlig" Mazda MX-30 också?

De mer normala utrustningsversionerna kommer att visas upp på Genèvesalongen i mars nästa år. Om man reserverar en First Edition nu så ska man kunna konvertera sin reservation till en annan mindre utrustad variant senare om man hellre vill ha en sådan. Leveranserna ska börja någon gång under andra halvan 2020, eventuellt i september månad. Sverige kommer att få en tilldelning på minst 500 bilar under nästa år, vilket är många enheter för att vara Mazda.

Vad är ditt första intryck nu när du har sett den färdiga bilen?

Tyvärr är specifikationen vad gäller motoreffekt och vridmoment samma som när jag provkörde prototypen av MX-30 i slutet av sommaren (se ams nummer 20-2019), men kalibreringen av bilen i övrigt håller de fortfarande på och jobbar med, så det finns en avlägsen chans att de fixar de saker jag hade invändningar mot.

Vad säger du om designen, nu när du ser Mazda MX-30 i verkligheten?

Jag tycker att formgivningen är snygg och jag gillar verkligen Mazdas nya designspråk. Inredningen ser varmt trivsam ut med en del spännande och mer miljösnälla material, bland annat kork(!) Jo, du läste faktiskt rätt, kork. Deras interiördesigner försäkrade mig att de har behandlat den så att den ska stå pall för det mesta och inte falla sönder om ungarna börjar pilla på den. Det är även en flört med Mazdas historia eftersom företaget tillverkade kork innan de började tillverka bilar.

Men kommer verkligen de där bakdörrarna i serieproduktion?

Jodå. Som ni kan se på bilderna har den så kallade självmordsdörrar, alltså dörrar som är upphängda i bakkant. Mazda kallar det visserligen för Freestyle doors. Även den här lösningen är en flört med Mazdas historia och modell RX-8 som hade precis samma typ av dörrar. Men jag börjar också att tänka på att MX-30 därför känns som en japansk konkurrent till BMW i3. Jag tycker det är kul att Mazda väljer att göra bilen lite annorlunda, det gör att modellen kommer att kännas mer som en egen produkt och inte bara som en elektrisk CX-30. Dock är dörrarna ganska opraktiska.

Något mer du kan säga om Mazda MX-30?

Prislappen tycker jag gör bilen intressant, speciellt om man tänker på de mindre utrustade modellerna som kommer längre fram. Sen återstår det att se vad kunderna tycker om räckvidden, 21 mil är inte mycket att skryta med 2020.

Ska du göra något mer i Tokyo?

Jag ska som sagt göra ett till reportage här innan jag åker hem och det kommer att ha tydlig Sverige-koppling. Men detaljerna får ni vänta på.

