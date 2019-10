Teslas nya uppdatering ger mer effekt och snabbare laddning

Tesla ska skicka ut flera förbättringar till Model S, Model X och Model 3 framöver, berättade Elon Musk i samband med att Tesla presenterade senaste kvartalsrapporten.

Uppdateringarna kommer bland annat innebära en effektökning med fem procent i Model 3 och tre procent i Model S och Model X.

Ska egentligen besiktigas igen

Eftersom Teslas bilar har ett så kallat helbilsgodkännande i Sverige ska effekten stämma överens med vad som står i registreringsbeviset. Om bilen plötsligt får mer effekt, till exempel via en av Teslas mjukvaruuppdateringar eller om ägaren trimmar sin bil, ska bilen egentligen registreringsbesiktigas och få effektuppgiften ändrad i registreringsbeviset.

Effekten kontrolleras dock inte vid besiktning så ägarna ägarna kommer med all sannolikhet kunna "flyga under radarn" med effektökningen trots att den alltså egentligen inte är godkänd av Transportstyrelsen.

Men de här reglerna har med avgasreningen att göra, och Teslas modeller är ju elbilar utan avgasrening och kan därmed hamna i en gråzon. Vi har kontaktat Transportstyrelsen och Tesla för att reda ut den här frågan och uppdaterar artikeln när vi fått svar.

Längre räckvidd och snabbare laddning

Förutom effektökningen ska Tesla också förlänga räckvidden, snabba på laddningen vid Teslas Superchargers på de billigare Model 3-versionerna Standard Range och Standard Range Plus samt även förbättra bilarnas körbarhet, det vill säga hur kraften levereras. Allt ska uppdateras via nätet så ägarna behöver inte åka in till verkstaden.

Uppdateringen ska skickas ut "de kommande veckorna", enligt Elon Musk.

Uppdatering 13.30: Enligt Transportstyrelsen finns en liten tolerans i effekten som biltillverkaren uppger och som bilen får ha på väg. Det är alltså möjligt att bygga och registrera en bil med en viss effekt, och att effekten sedan höjs inom toleransnivån utan att bilen behöver typgodkännas om.

Om Teslas förändring ligger inom den toleransen kan däremot inte Transportstyrelsens expert Per Öhlund säga.