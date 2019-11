Elon Musk fixar mer effekt till Tesla Model S – stämmer tiderna i Top Gears dragrace med Porsche Taycan Turbo S?

Siffrorna i Top Gears dragrace mellan Porsche Taycan Turbo S och Tesla Model S ifrågasätts. Men Top Gear slår tillbaka – liksom Elon Musk.

Brutalt snabba båda två, men bara en kan vara snabbast.

Både Porsche Taycan Turbo S och Tesla Model S Performance Ludicrous+ har ohyggligt snabb acceleration. Vilken av dessa två elbilar som är snabbast kan tyckas vara av mindre praktisk betydelse men det har blivit veckans stora snackis på nätet.

Som ni minns började kraftmätningen för några veckor sedan när tyska Vox Auto Mobil arrangerade ett dragrace mellan Taycan Turbo S och Tesla Model S P100D. Flygfältet man körde på var dock blött, greppet begränsat och Teslabilen var inte av senaste (starkaste) modell. Här vann Porsche, med ganska tydlig marginal.

För några dagar sedan följde brittiska Top Gear upp med ett eget test där Taycan Turbo S möter en Tesla Model S Performance Ludicrous+. Som vi ser i bilden nedan från Top Gears video så är Porsche snabbast även denna gång.

Här är de tider som Top Gear redovisade i sin film. Men tiderna för Teslan är hämtade från ett tidigare test.

Men det dröjde inte länge förrän Top Gears dragrace ifrågasattes, bland annat av YouTubekanalen DragTimes som kallade siffrorna för fake news. Siffrorna är nämligen exakt desamma som Top Gear publicerat vid ett tidigare test – vilket är osannolikt och i så fall påhittat?

Dessutom kastade sig Elon Musk in i debatten – som alltid haft ett horn i sidan till Top Gear – och meddelade i ett twitterinlägg att Tesla Model S ska få en uppgradering av programvaran. Denna uppgradering ska öka toppeffekten med 50 hk och enligt Elon Musk göra att "Model S ska klå Taycan Turbo S med en större marginal".

Senare under torsdagen gav Top Gear fler detaljer på sin sajt och kommenterade även uppgifterna på sajten Jalopnik. Enligt Top Gear så körde man fem dragrace mellan Taycan och Model S, samtliga gånger vann Porsche. De tider man redovisade för Tesla Model S Performance Ludicrous+ var hämtade från ett tidigare test. I själva verket så presterade Teslan något sämre tider i dragracet mot Porschen.

I sitt svar till Jalopnik skriver Top Gear följande:

"The best figures we recorded for the Taycan Turbo S were:

0-60: 2.61

0-100: 6.12

¼ mile: 10.69s @ 131.6 mph

The best figures we recorded for the Tesla Model S Performance were:

0-60: 2.83

0-100: 6.64

¼ mile: 11.23s @ 123.2 mph

The numbers we posted in the video for the Tesla were:

0-60: 2.68

0-100: 6.46

¼ mile: 11.08s @ 124.0 mph

These were numbers we recorded in a Model S on a previous occasion. We ran them because these are the best figures we've achieved in a Model S to date so we know that's what the car is capable of."

Den sista frågan som fortfarande är obesvarad är huruvida Top Gear använde launch control på Tesla Model S Performance Ludicrous+. I videon syns det att Top Gear använde launch control på Porschen, men det framgår inte om man använde samma funktion på Teslan.

Enligt YouTubekanalen DragTimes så indikerar karossrörelserna på Teslan att den inte startade med launch control.

Något säger oss att diskussionerna på nätet kommer att fortsätta. Och kanske är det så att Tesla Model S Performance Ludicrous+ kan få övertaget, när uppdateringen med 50 extra hk genomförs?