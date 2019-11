"Dunk!" Vinterknepet alla Tesla Model 3-ägare borde känna till

Ägarnas tre tips som gör Model 3 till en bättre vinterbil.

Vintern står för dörren och temperaturen kryper sakta nedåt. De senaste veckorna har många svenska bilister börjat dagen med att skrapa rutorna.

Men vissa modeller kan ibland kräva lite mer omsorg för att komma igång i kylan än andra, och då handlar det framför allt om modeller med karmlösa dörrar, infällbara backspeglar eller infällda dörrhandtag.

Karmlösa dörrar är en läcker designdetalj som bland annat finns på Volkswagen CC, BMW 3-serie GT, Mercedes CLS och Tesla Model 3. Men på vintern är de inte alltid någon fördel. Dörren kan frysa fast och bli svår att öppna om ägaren inte smörjt gummilisten.

Infällbara backspeglar kan vara smidigt, men många ägare väljer att stänga av finessen på vintern eftersom backspeglarna annars kan fastna.

Tesla Model 3 har även infällda dörrhandtag som vinklas ut manuellt, inte automatiskt som i Model S och Model X. Och det har gjort att en del ägare har svårt att öppna dörrarna nu när temperaturen sjunker. Problemet lär vara värst när temperaturen ligger omkring nollan.

Model 3-ägarna i olika Facebookgrupper har tipsat varandra om olika knep som kan vara bra att använda i höstkylan.

För det första finns en särskild spray kallad "DeIcer" eller "Ice Remover" som kostar 30–50 kronor per flaska. Om den sprayas på dörrhandtagen (och även backspeglarna om de fällts in och inte kan fällas ut) brukar dörrhandtagen kunna fällas ut inom några sekunder. Men det är dock inte alla som vill spraya den typen av vätska på lacken, och det gäller att komma ihåg att inte lägga flaskan inne i bilen utan hellre i bagageutrymmet eller frunken (det främre bagageutrymmet).

För det andra finns möjlighet att värma upp kupén i bilen i förväg med hjälp av Teslas app. Vissa ägare rapporterar att de värmer upp bilen i omkring en halvtimme och även sätter på stolsvärmen – då tinar bilen upp och dörrhandtagen kan öppnas. Men det är inte alla som har den typen av framförhållning och förvärmningen förkortar även räckvidden en aning.

Det tredje tipset som dyker upp i kommentarsfälten är kanske det minst högteknologiska av alla tips. Det går nämligen ut på att helt enkelt banka med handen på dörrhandtaget – att ge det en rejäl dunk. Då går det oftast att öppna. Tipset kommer från en kanadensisk Model 3-ägare som haft problem med dörrhandtagen på vintern och som tipsat om "bankknepet" på Twitter.

Model 3-ägarna är också snabba med att påpeka att även andra märken kan ha vinterproblem.

"Jag har ägt BMW, Volkswagen, Land Rover, Honda, Buick, Ford, Audi och nu Tesla. Ingen av dem har haft dörrar som funkat felfritt på vintern", hävdar en Teslaägare.

It is Canada, things are going to freeze. The #tesla #model3 is a car, not a crystal glass; give it a smack and stop complaining about frozen handles... here is a simple video instruction. pic.twitter.com/WZAEx0fPg0