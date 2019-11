Tesla Cybertruck är redan en succé – 146.000 bilar beställda på två dygn

Förhandsbokningar överträffar alla prognoser. Elon Musk skrattar hela vägen till banken – och vad tycker du?

Förra veckan chockade Tesla och Elon Musk alla med en bildesign som skakade om världen – och inte lämnade någon oberörd. Antingen älska eller hata, samtidigt som rätt många nog fortfarande inte vet vad de ska tycka om pickupen Tesla Cybertruck.

Men Elon Musk bekräftar via twitter att Tesla Cybertruck redan är en försäljningsmässig succé. Två dygn efter presentationen har 146.000 personer betalat depositionen på 100 dollar för en förhandsbokning. Hur många av dessa som går vidare till en verklig order vet vi förstås inte, men det är ändå ett tydligt tecken på det stora intresse som Teslas pickup skapat.

Tesla Cybertruck har en basnivå för priset som börjar vid 39.900 dollar och hela vägen upp upp till 69.900 dollar för den kraftfullaste versionen med tre elmotorer. Att priset inte är något "problem" visar det faktum att endast 17 procent beställt den billigaste versionen med en elmotor. 42 procent valde versionen med fyrhjulsdrift och två elmotorer, parallellt med att hela 41 procent ville ha den starkaste modellen med tre elmotorer.

Att Tesla Cybertruck skapat ett så stort intresse på kort tid kan jämföras med när Model 3 lanserades. Då förhandbokades 180.000 bilar på ett dygn.

Tesla och Elon Musk har fått en del kritik från branschbedömare som ansett att Cybertruck skulle sälja ännu bättre, och därmed få ett större genomslag, om den haft en mera konventionell design. Rätt eller fel så visar förhandsbeställningarna att designen inte hade en avskräckande effekt. Använd knapparna nedan för att visa om du tycker att Tesla och Elon Musk fattade rätt beslut med designen.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor