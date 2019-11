Milstolpen nådd: Här är Teslaföraren som kört 100.000 mil

Två batterier och fyra elmotorer senare – nu siktar han på 200.000 mil.

En tysk Teslaförare har nått den imponerande mätarställningen 100.000 mil med sin Model S. Och som om det inte vore nog med en långmilar-Tesla har han dessutom en Tesla Roadster som gått 62.000 mil.

Hansjörg von Gemmingen är en riktig Teslafantast som slog till på en Model S P85. Han har bland annat kört till Nordkap mitt i smällkalla vintern och till Peking. Totalt har det blivit 15.000 mil om året, eller 41 mil om dagen i snitt, skriver Emobly.

Batteriet har bytts ut inte mindre än två gånger – vid 29.000 och 54.000 mil. Batteriet som monterades in vid 54.000 mil har sedan hållit upp till 100.000 mil och nu har det fortfarande 86 procent av kapaciteten kvar.

Hansjörg von Gemmingen har försökt hålla nere antalet snabbladdningssessioner vid Teslas Superchargerladdare. Totalt har han snabbladdat vid 40 procent av alla laddtillfällen.

Även elmotorerna har bytts ut längs vägen, inte mindre än fyra gånger, men det beror också på ett konstruktionsfel i tidiga exemplar av elmotorerna i Tesla Model S. Senaste elmotorbytet var vid 32.000 mil och sedan dess har de fungerat som de ska.

Förutom batteri och elmotorer har dessutom vissa komponenter i framvagnen och batterikylningssystemet bytts ut, liksom infotainmentskärmen, dörrhandtagen och de bakre stötdämparna.

Tesla har stått för de flesta reparationerna på garantin, men ägaren har själv betalat omkring 130.000 kronor i reparationskostnader.

Efter den här milstolpen siktar Hansjörg von Gemmingen nu på 200.000 mil. Någon vanlig förbränningsbil kommer han aldrig mer köpa, säger han.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl