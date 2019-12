BMW ska sänka utsläppen från marina transporter

BMW vill sänka utsläppen av koldioxid som sker via transporter över världshaven. Därför ha man, som fjärde part, anslutit sig till ett samarbete som går under namnet "Getting to Zero Coalition". De övriga medlemmarna är Global Maritime Forum, Friends of the Ocean Action och World Economic Form. Målet är att använda sig av utsläppsfria fraktfartyg från 2030.

"Marina transporter är helt nödvändiga för BMW:s tillverknings- och distributionsnätverk. Detta samarbete är en utmärkt möjlighet för att sänka koldioxidutsläppen i den marina sektorn och vi är glada att vara den första biltillverkaren som ansluter oss till denna allians", säger Jürgen Maidl, vice produktions- och logistikchef på BMW Group.

Av BMW:s totala koldioxidutsläpp kommer i dagsläget hälften från marina transporter. Med detta initiativ siktar man på att så småningom bli helt utsläppsfria med nya drivmedel och energieffektiva framdrivningsmetoder.

BMW har som mål att ha 1 miljon elektrifierade bilar på vägarna år 2021. Dessutom ska man ha 25 elektrifierade modeller till försäljning 2023.