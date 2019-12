Massiva uppsägningar väntar under skiftet till elbilar – 80.000 jobb hotas

Utbudet av elbilar ökar och fler modeller är på gång. Men omställningen till produktion av elbilar innebär att jobben för 80.000 arbetare kan försvinna de kommande fem åren. Kanske har "peak car" redan uppnåtts?

Förbundskansler Angela Merkel invigde produktionsstarten av VW ID3 i Zwickau.

Under förra veckan meddelade Daimler och Audi att de bantar ner sin arbetsstyrka med 20.000 tjänster. "Bilindustrin befinner sig mitt i den största omvandlingen i sin historia", skriver Daimler i sitt uttalande.

Nyhetsbyrån Bloomberg har analyserat data från bilindustrin och kommer fram till att omkring 80.000 jobb kommer att försvinna under de kommande åren, främst i Tyskland, USA och Storbritannien.

En del av uppsägningarna är kopplade till minskad bilförsäljning men huvuddelen beror på att produktionen av elbilar är mindre personalkrävande. En förbränningsmotor är till exempel betydligt mer komplicerad att tillverka jämfört med en elmotor. Samma sak med transmissionen.

Även den tyska fordonsbranschens sammanslutning VDA gör en liknande analys. Ordförande Bernhard Mattes sa under en presskonferens i Berlin att neddragningarna kommer att bli större under 2020 än 2019. Totalt uppskattar VDA att 70.000 jobb kommer att försvinna i Tyskland under det kommande årtiondet. Sammantaget arbetar en bit över 800.000 personer inom bilindustrin i Tyskland.

Enligt VDA:s prognos stannar årets globala bilförsäljning vid 80,1 miljoner bilar, en minskning med 4,1 miljoner jämfört med fjolåret. Nedgången väntas fortsätta under 2021. Om nedgången fortsätter även de följande åren innebär det att toppen av bilförsäljningen, det som brukar benämnas som "peak car", uppnåddes 2018.

En elbil innehåller givetvis många komponenter, men totalt sett något färre än en jämförbar bilmodell med förbränningsmotor.

Volkswagens fabrik i Zwickau är den första inom koncernen som ställts om till elbilsproduktion. Men fler följer de närmaste åren. På bandet VW ID3, den första massproducerade elbilen från en av de stora tillverkarna (förlåt, Tesla). Och tittar vi riktigt noga på bilden så ser vi att ID3 faktiskt har trumbromsar (!) bak.