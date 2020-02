Tesla Model Y är världens effektivaste el-suv

Tesla slår sig för bröstet efter att Model Y testats av den amerikanska myndigheten EPA. Enligt deras körcykel är Model Y den energieffektivaste elektriska suven hittills.

Tesla Model Y är i grunden en högbyggd Model 3 med dubbla baksäten och halvkombi-baklucka. Det är alltså samma tekniska bas. Den större karossen ger utslag vid landsvägskörning, men vid stadskörning har de nästan samma förbrukning, visar den amerikanska miljömyndigheten EPA tester.

I EPA:s körcykel når Tesla Model Y Long Range, modellen med stort batteri och fyrhjulsdrift, 315 miles på en laddning när stads- och landsvägskörning vägs samman. Det är över 4 miles per kWh. Motsvarande Tesla Model X klarar 3,5 miles per kWh. Övriga konkurrenter når inte över 3 miles per kWh.

315 miles på en laddning motsvarar cirka 507 km och Tesla uppskattar att WLTP-mätningen kommer att hamna på 505 km. Model 3 Long Range är naturligtvis ännu effektivare och tar sig 330 miles på en laddning vid blandad körning.

Tesla Model Y Long Range Dual Motor kostar 719.000 kronor i grundutförande före elbilspremien på 60.000 kronor. Leveranserna till den svenska marknaden drar igång i början av 2021. Ett år senare kommer en billigare version, kallad Standard Range, med kortare räckvidd.