Årets bil 2020: Peugeot 208

Peugeot 208 snuvade Tesla Model 3 på segern i Årets bil 2020.

Sju bilar hade vaskats ut till finalister: Tesla Model 3, Porsche Taycan, Renault Clio, Ford Puma, Peugeot 208, Toyota Corolla och BMW 1-serie.

Vid en presentation utan publik i Genève presenterades omröstningen i bästa Eurovision-stil. Länge såg Tesla Model 3 ut att vinna, men till slut vann Peugeot 208.

Peugeot 208 säljs både med förbränningsmotor och som elbil. Den senare heter e-208.

Priset Årets Bil (Car of the Year) har delats ut sedan 1964 och juryn består av 60 journalister från 23 europeiska länder. I och med nya Peugeot 208:s seger tar sig Peugeot, med sina sex vinster, in på topp 3 över biltillverkare med flest vinster av Årets Bil.

Tidigare Peugeot-vinnare är Peugeot 3008 SUV som vann 2017, Peugeot 308 som vann 2014, Peugeot 307 som vann 2002, Peugeot 405 som vann 1988 och Peugeot 504 som vann 1969.

Slutresultatet i Årets Bil 2020

1. Peugeot 208 (281 poäng)

2. Tesla Model 3 (242)

3. Porsche Taycan (222)

4. Renault Clio (211)

5. Ford Puma (209)

6. Toyota Corolla (152)

7. BMW 1-serie (133)