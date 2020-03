Efter virusutbrottet – nu senareläggs New York Auto Show

Bilsalongen i New York senareläggs till augusti av rädsla för smittospridining, meddelar arrangörerna.

Bilsalongen i New York har varit ett återkommande evenemang i 120 år, och brukar besökas av fler än en miljon människor. Traditionen är att det äger rum i april, men utbrottet av det nya coronaviruset gör att arrangörerna nu känner sig tvungna att agera.

"I 120 år har "the show must go on" varit starkt inbäddat i vårt DNA, och även om det inte var ett lätt beslut att flytta datumet är vår högsta prioritet hälsan och välbefinnandet för alla inblandade i det här historiska evenemanget", säger Mark Schienberg chef för Greater New York Automobile Dealers Association, i ett uttalande.

Meddelandet kommer efter att New York-guvenören Andrew Cuomo under tisdagen meddelade att 173 personer i delstaten bekräftats smittade med viruset, och att antalet förväntas stiga. New York är den tredje staden hittills som ställt in eller senarelagt en bilmässa till följd av virusutbrottet, efter Peking och Genéve.

Under onsdagen deklarerade Världshälsoorganisationen virusutbrottet som en global pandemi, ett ord de undvikit att använda hittills. Just nu finns omkring 125.000 registrerade fall i 121 länder och territorier. Ett dödsfall har hittills rapporterats i Sverige.

