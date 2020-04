Polestar Precept i detalj

När Polestar Precept visades för första gången i slutet på februari i år, var det ett rejält kliv för Polestars självständighet. Polestar Precept blir den första helt egna modellen – här är alla detaljer.

"Polestar Precept visar vägen för Polestar. Vår design, våra hållbarhetsambitioner och den utmärkta digitala upplevelsen som vi kommer att ha i våra framtida bilar".

Orden kommer från Polestars vd Thomas Ingenlath och slår fast att vi ska betrakta Precept för vad det är – en konceptbil. Vi ska alltså inte vänta oss att Precept sätts i produktion, men att mycket av de produktionslösningar och den teknik och som finns i Precept kommer att göra det. Så vi tar väl en titt på dessa.

Hållbarhet

Polestar samarbetar med ett företag som heter Bcomp för att skapa ett interiörmaterial som är både upp till 50 procent lättare än plast och som sänker användningen av plast med 80 procent. Det kompositmaterialet är också rejält mycket starkare än plast om en olycka skulle ske, och kan sänka vibrationerna vid en kollision med upp till 250 procent.

Golvmattorna i Polestar Precept är vävda av Nylon 6 hämtat från uttjänta fiskenät. Sätesdynorna och nackstöden är förstärkta med en korkbaserad vinyl gjort på gamla vinkorkar. Dessutom 3D-stickas sätesklädseln, gjord av återvunna PET-flaskor, med en perfekt passform för att minimera svinn.

Digital teknik

Polestar utlovar en förbättrad och mer utvecklad version av det Androidbaserade infotainmentsystemet som finns i Polestar 2. Dessutom kommer man att följa Teslas exempel och erbjuda inbyggde streamingmöjligheter när bilen laddas eller står parkerad.

I Polestar Precept sitter också ett Eye Tracking-system som anpassar vad som visas i intsrumentklustret beroende på var föraren tittar. Om systemet ser att föraren har ögonen på den 9-tumsskräm som utgör instrumentklustret visas mindre och mer detaljerad information. När föraren sedan lyfter blicken till vägen ändras informationen till att visa basinformation i större typsnitt och med en starkare ljusstyrka.

Liknande teknik finns också i 15-tumsskämren i mittkonsolen. Rörelsedetektorer känner av hur användarens hand rör sig framför skärmen och lyser upp och förstärker den delen av skärmen som användaren rör sig mot.

Design:

Med Precept vill Polestar etablera ett designspråk som uttrycker "stryka och en aerodynamisk effektivitet". För att göra Precept så effektiv som möjligt så har man också en hel del funktion i designen. I fronten sitter en vinge som minska turbulensen runt bilen och minskar luftmotståndet. Samma funktion har de luftkanaler som sitter bakom hjulhusen. De leder ut luft från hjulen och skapar ett mindre turbulent luftflöde längs sidan på bilen.

Även om Tors hammare fortfarande finns kvar så är den nu delad i två. Detta skapar enligt Polestar, en mer mekanisk, robotlik Polestarstil.

"From breathing to seeing". Så beskriver Polestar nu fronten på Precept som kallas för SmartZone. Borta är det luftintag som förser förbränningsmotorer med kyla och lyft, och istället finns nu en yta proppfull med sensorer och radarutrustning. På taket sitter en "LIDAR-pod" som, enligt Polestar, ska möjliggöra framtidens förarassistans. Vad det innebär får vi se.

Glastaket i ett stycke är inte bara till för att skapa en känsla av rymd i kupén utan bidrar också till att sänka luftmotståndet. Den främre splittern är tillverkad i samma Bcomp-komposit också återfinns i interiören.

Polestar Precept har förärats med "självmordsdörrar", ett långt axelavstånd för att kunna husera ett stort batteripaket och en lackering i både blank och matt effekt. Om bakhängda bakdörrar följer med till någon av Polestars kommande modeller återstår att se.

Vad tycker du om Polestar Precept? Kommentera nedan!