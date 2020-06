Tesla Model S får ännu längre räckvidd – över 400 miles på en laddning

En ny variant kallad Long Range Plus har nu EPA-certifierats i USA med en räckvidd på 402 amerikanska miles, 647 km, uppger tillverkaren. En rad förbättringar har gjorts för att öka räckvidden, däribland nya aerodynamiska fälgar.

Tesla USA produktsidan för Model S har redan uppdaterats med den nya räckvidden.

Den nygamla Tesla Model S Long Range Plus, som ännu inte säljs i Sverige, har nu omcertifierats av amerikanska EPA med en ännu längre räckvidd efter att en rad uppdateringar gjorts. Modellvarianten lanserades under början av året i USA.

Model S Long Range Plus testades först av den Amerikanska testmyndigheten EPA med en räckvidd på under 400 amerikanska miles, eller 644 km. Det irriterade vd Elon Musk som hade räknat med att den åtråvärda milstolpen skulle nås redan då.

Enligt Musk anklagade då myndigheten för att ha gjort ett misstag under räckviddstestet: de glömde stänga dörren på bilen och ta ur nyckeln under ett stopp, vilket förhindrade den från att gå in i viloläge. 2 procent av laddningen slösades på så vis bort, enligt Musk.

EPA slog snabbt ifrån sig kritiken och uppgav att testet utförts korrekt. Dörren ska ha varit stängd under stoppet.

Nu har Tesla fått modellen testad igen och är nöjda med resultatet. Under måndagen gick märket ut med att Long Range Plus certifierats med en räckvidd på 402 amerikanska miles, eller 647 km.

Bland förbättringarna som gjorts på Model S Long Range Plus finner vi nya aerodynamiska fälgar, viktminskningar i bland annat bilens säten och en ökad användning av lättviktsmaterial.

Tesla ska ha blivit tvungna att döpa om Long Range-modellen för att kunna få de nya uppdateringarna, som ska gälla alla Model S Long Range, omcertifierade av EPA. Enligt tillverkaren ska alla Model S Long Range byggda sedan februari 2020 ha förbättringarna. Det handlar alltså om ett facelift.

I Sverige säljs fortfarande Model S Long Range med en WLTP-räckvidd på 610 km. Det är värt att notera att EPA-räckvidden för den äldre modellen är lägre: 370 amerikanska miles, 595 km.