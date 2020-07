Byton har slut på pengar – pausar all verksamhet

Från och med igår, den första juli, står all verksamhet still hos den kinesiska uppstickaren Byton. Elbilstillverkaren drog hela världspressens blickar till sig under Frankfurtsalongen 2019 när de visade modellen M-Byte för första gången. Framför allt var det den 48-tums infotainmentskärmen som pryder hela instrumentbrädan som skapade ett surr.



Men nu är det slutjobbat i fabriken i Kina i "åtminstone" 6 månader, säger en talesperson för Byton till The Verge. Och det är föga förvånande coronavirusets framfart som är boven i dramat.

– Det nya coronaviruset har medfört stora svårigheter för Byton. Efter noga övervägande och samtal mellan våra aktieägare och styrelse har vi beslutat att från och med 1 juli sjösätta en krisplan för att sänka kostnaderna och starta en strategisk omorganisation, säger Byton i ett uttalande.



Det senaste beskedet rör fabriken i kinesiska Nanjing, där Byton har all sin produktion. Sedan tidigare har man permitterat den personal som varit placerad på kontoret i Santa Clara, Kaliforninen.

Vi har faktiskt hunnit köra en nära produktionsklar prototyp av Byton M-Byte, och givit den en med beröm godkänt betyg. Den provkörningen kan du läsa här!



När Byton väl kommer på fötter kommer deras bilar att säljas genom Hedin Bil. Inget svenskt pris är klart men den ryktas om omkring 600.000 kronor.

Byton M-Bytes partytrick – skärmen på 48 tum.

