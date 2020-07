Reportage: Här öppnar Polestars lokal i Stockholm

Den 17 juli öppnar Polestar sin andra utställningslokal i Sverige. Det centrala läget mitt i Stockholm ger märket en fysisk närvaro, och låter potentiella kunder känna, klämma och provköra.

Polestars utställningslokal ligger på Norrlandsgatan 5, mitt emot Kungsträdgården i centrala Stockholm. Foto: Magnus Kvandal

Mitt under industrisemestern, och mitt i en viruspandemi som i högsta grad fortfarande pågår – öppnar Polestar nu sin andra utställningslokal i Sverige. Lokalerna, eller "Polestar spaces" som de själva kallar dem, är den fysiska delen i en annars helt digitaliserad säljprocess.

Likt Tesla har Volvos nya eldrivna syskonmärke valt att inte sälja sina bilar via bilhandlare. Priserna är fasta och beställningarna görs direkt till Polestar via internet. Det går att köpa en bil i utställningshallen också, men det är inte det främsta syftet.

– De som jobbar här får ingen kommision och har ingen press på sig att sälja några bilar. De är här för att ge en känsla för bilen och varumärket. Allt handlar om den fysiska interaktionen, säger Brent Ellis, kommunikationsansvarig på Polestar i Europa.

Syftet är att kunderna ska kunna komma hit och göra saker de inte kan göra på nätet. Känna, klämma, provsitta och kolla om barnvagnen går in i bakluckan. Man kan även komma hit och provköra en bil. Den som vill skulle kunna säga att Polestar kopierat Teslas koncept, som fungerar på i stort sett samma sätt.

Polestars Sverigechef Martin Ölund visar materialprover och datorn där bilarna kan konfigureras. Foto: Magnus Kvandal

Polestar Space kompletterar den digitala köpprocessen med en möjlighet att känna och klämma på fysiska bilar. Foto: Magnus Kvandal

Lokalen rymmer två Polestar 2 och en Polestar 1. Foto: Magnus Kvandal

Det kommer tills vidare att finnas två "Spaces" i Sverige – en i Göteborg och en i Stockholm. Men den som inte bor i närheten av någon av dem kan ringa in via videosamtal och be personalen visa bilarna på det sättet.

Men det går alltså inte att gå hit, köpa en bil och ta med den hem direkt. Leveranser sker för närvarande via Volvohandlare i Stockholm, Göteborg och Helsingborg, även om de jobbar på att bygga ut det också. Möjigheten att mot en avgift få bilen levererad hem till dörren är också något de jobbar på, men den delen av processen är inte riktigt färdig ännu.

Kundintresset för Polestar verkar finnas i hela landet – och bland alla åldersgrupper.

– Det är väldigt utspritt. Vi har kunder i alla åldrar från Skåne till Norrland och ett gäng på Gotland. säger Nils Rylén, nordisk marknadschef.

För att kunder i hela landet ska kunna serva sina bilar tar Polestar hjälp av Volvos nätverk av handlare och verkstäder. Eftersom Polestar-bilarna bygger på samma plattform och delar mycket komponenter med bilarna i Volvos modellprogram behöver de inga egna.

– Just nu kan vi erbjuda service på 110 platser över hela Sverige, men ambitionen är att alla Volvoverkstäder ska ta emot våra bilar. Det är viktigt att kunderna inte behöver åka tio mil för att få bilen servad, säger Sverigechefen Martin Ölund.

Det går däremot ännu inte att byta in gamla bil när man köper en Polestar – även om det råkar vara en Volvo.

Försäljningsmässigt menar Polestar att det går ganska bra – trots coronakrisen. Nils Rylén meddelar att 1.800 bilar kommer att levereras till svenska kunder i år. På global nivå rör det sig om "tiotusentals".

– Det går enligt plan, säger han.

Däremot har pandemin orsakat en dryg månads försening av leveranserna från fabriken i Kina. De första kunderna får sina bilar i augusti.

